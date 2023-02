Närrinnen und Narren während eines Faschingumzuges im Stadtteil Lämmerspiel in Mühlheim am Main.

Mit den Straßenumzügen steuert die Fünfte Jahreszeit in Hessen auf ihren Höhepunkt zu: Ob Fastnacht, Fasching oder Karneval, Hauptsache bunt. Eine Auswahl.

Videobeitrag Video Rosenmontagsumzug in Fritzlar darf stattfinden Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Jedes Jahr das gleiche Treiben, könnte man sagen. Aber dieses Jahr ist dann doch anders - seit 2020 verhinderte das Coronavirus Fastnachtsfeiern und unbeschwertes Schunkeln und Schmusen. In dieser Saison kann alles wieder sein wie früher. Dass es dann auch mal regnen könnte, hat noch keinem Straßenumzug den Frohsinn ausgetrieben.

Volkmarsen: Mit dem Freudenschrei "Schurri!" stürzen sich die Narren in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) ins bunte Getümmel. Viel Zeit, Arbeit, Ideenreichtum und Organisation steckt jedes Jahr im Rosenmontagszug der karnevalsverrückten Nordhessen. Los geht es am 20. Februar um 14 Uhr. Einen Tag früher, am 19. Februar, findet für die jungen Narren ab 13 Uhr der Kinderumzug statt. Treffpunkt ist der Marktplatz.

Fritzlar: Nachdem der Umzug in Fritzlar (Schwalm-Eder) wegen strenger Sicherheitsauflagen lange auf der Kippe gestanden hat, gibt es die erlösende Nachricht: Der Straßenumzug am Rosenmontag, 20. Februar, kann ab 14 Uhr stattfinden. Die Route für die rund 70 Motivwagen und Fußgruppen wurde wegen der Sicherheitsbedenken aber deutlich verkürzt.

Fulda: Auf eine rund 500 Jahre alte Tradition blickt der Karneval in Fulda zurück. Der Rosenmontagszug dort gehört zu den größten in Hessen, es werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Am 20. Februar startet um 13.33 Uhr die närrische Schlange traditionell mit elf Böllerschüssen und windet sich dann rund drei Stunden lang vom Bahnhof aus durch die Stadt. Am Sonntag, 19. Februar, startet um 14 Uhr der Kinderumzug an der Pauluspromenade. Im Anschluss können die Mini-Narren im Museumshof weiter feiern und eine Trophäe für das beste Kostüm gewinnen.

Hü-hüpf! In Herbstein findet wieder der traditionelle Springerzug statt. Bild © Fastnachtsvereinigung Herbstein

Herbstein: Am Rosenmontag, 20. Februar, herrscht ab 10.11 Uhr in der Stadt im Vogelsberg der Ausnahmezustand, wenn der Bajazz für rund vier Stunden durch die engen Gassen springt und sich die Wagen zum Marktplatz schlängeln. Dem Bajazz folgen Traditionsfiguren wie der Strohbär und sein Treiber, der Storch und die Hebamme und letztlich der ganze Zug.

Gießen: Am Sonntag, 19. Februar, startet der Fastnachtszug traditionsgemäß um 13.33 Uhr in der Innenstadt. In diesem Jahr hat sich die Strecke für die Dutzenden von Wagen und Fußgruppen geändert: Aufgrund von Baustellen in Ludwigsstraße und Reichensand folgt sie in weiten Teilen dem Anlagenring.

Marburg: Von der Universitätsstraße bis zum Afföller Messeplatz führt der Rosenmontagsumzug am 20. Februar quer durch die Innenstadt. Die Stadt hofft auf rund 40 Zugnummern. Der Zug startet um 13.33 Uhr.

Heuchelheim: Am Faschingsdienstag, 21. Februar, findet in den Straßen von Heuchelheim (Gießen) der große Fassenachtzug statt. Los geht es um 14.11 Uhr. Gefeiert wird in diesem Jahr das 66. Jubiläum des Heuchelheimer Carnevalvereins 1957. Der Umzug steht unter dem Motto "Route 66".

Wetzlar: Startschuss für den großen Karnevalszug in Wetzlar ist am Sonntag, 19. Februar, um 13.31 Uhr. Mit etwa 100 Zugnummern, festlichen Prunk- und Motivwagen, Garden, Fußgruppen und Musikkapellen geht es durch die Altstadt. Motto: "In Wetzlar lacht die Sonne für alle Narren".

Limburg: Der närrische Lindwurm des Dreierbunds Limburg-Diez-Hadamar erobert am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, die Straßen von Limburg. In diesem Jahr zieht er nicht wie gewohnt über die Alte Lahnbrücke, denn die ist noch gesperrt. Los geht es um 14.11 Uhr unter dem Motto "Gemeinsam lache, gemeinsam Spaß - Fastnacht in Limburg uff de Gass!" auf dem Marktplatz. Rund 50 Zugnummern mit Fußgruppen und 30 Wagen nehmen teil.

Frankfurt: Der große Fastnachtszug findet am Sonntag, 19. Februar, ab 12.21 Uhr statt. Abmarsch unter dem Kampagnen-Motto "Frankfurts Fastnacht - schrill und fein, und sechsfarbbunt odendrein" ist am Untermainkai. Der närrische Lindwurm zieht durch die Innenstadt bis zum Römerberg. Erwartet werden rund 90 Vereine und Verbände mit knapp 3.000 Teilnehmenden. Schon ab 11 Uhr können die Narren vor dem Zug die Party am Römer zum Warmschunkeln nutzen.

Weitere Informationen Live im hr-fernsehen Das hr-fernsehen zeigt den Frankfurter Fastnachtszug am Sonntag, 19. Februar, von 13.15 bis 16.30 Uhr. Roberto Cappelluti und Axel Heilmann moderieren von ihrem Platz am Römerberg aus das Geschehen, Zugreporterin ist Sonya Kraus. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt-Heddernheim: Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht. Der Umzug in "Klaa Paris" gilt als der älteste in Hessen. Dorthin zieht es jährlich zehntausende Zuschauer. Am Dienstag, 21. Februar, ab 14.31 Uhr gilt in dem Frankfurter Stadtteil die Devise: Mitschunkeln oder zu Hause bleiben. Der Umzug feiert in diesem Jahr unter dem Motto: "Endlich! Wieder wird gelacht - in Klaa Paris zur Fassenacht".

Wiesbaden: Am Sonntag, 19. Februar, zieht der große Fastnachtsumzug durch die Innenstadt. Los geht es um 12.11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee. Von dort bahnt sich der Umzug seinen Weg durch die Innenstadt - vorbei am Rathaus und an Tausenden von Närrinnen und Narren am Straßenrand.

Seligenstadt: Am 20. Februar um 14.01 Uhr geht es los. Start in Seligenstadt (Offenbach) ist an der Evangelischen Kirche. Zum traditionellen Rosenmontagsumzug mit rund 100 Zugnummern werden bis zu 40.000 Besucher in der Altstadt erwartet. Motto: "In Selistadt is stets was los, do feiert Fassnacht Kloa und Groß, von de Oma bis zum Hund, is alles narrisch - kunterbunt."

Dieburg: Der Umzug in Dieburg ist am Dienstag, 21. Februar, ab 13.33 Uhr auf den Straßen zu sehen und zu hören. In der regionalen Fastnachtshochburg werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Die 99 Zugnummern stellen rund 70 private Fastnachtsgruppen, Musikzüge, der 11er-Rat, Garden und der Aschermittwochskater. Ganz wichtig: In Dieburg ist der närrische Ruf "Äla"!

Weiterstadt-Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg): Jedes Jahr wechselt der Schauplatz des AEWG-Gemeinschaftsumzugs der vier Karnevalsvereine der Gemeinden Arheilgen, Erzhausen, Wixhausen und Gräfenhausen. Dieses Jahr schlängelt sich der Faschingsumzug mit "3 x Helau!!! & 1 x Ahoi!!!" am Sonntag, 19. Februar, ab 13.31 Uhr durch Gräfenhausen.