Ja, Karfreitag ist in Hessen ein gesetzlicher und ein sogenannter stiller Feiertag. Das bedeutet: Am Karfreitag gilt in Hessen ein Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr, außerdem sind Sport- und Zirkusveranstaltungen untersagt. Gründonnerstag und Ostersamstag hingegen sind ganz normale Werktage, an denen Geschäfte, Kinos und Restaurant in Hessen geöffnet haben. Allerdings besteht das Tanzverbot am Karsamstag ebenfalls.