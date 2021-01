Hometrainer – es gibt unzählige Modelle auf dem Markt. Und jeder kennt jemanden, der so ein Gerät mittlerweile im Keller verstauben lässt, weil er es nicht mehr nutzt. Maike hat sich nun auch ein Fitnessbike für zuhause zugelegt. Sie will testen, ob sie sich für elektronische Fahrräder begeistern kann. Denn mit 12.000 Leuten gleichzeitig ein Workout zu machen oder aber per Video durch atemberaubende Landschaften zu fahren, mit Strecken durch Kalifornien, den Regenwald oder entlang den Straßen von Paris – das alles klingt schon verlockend.