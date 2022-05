Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Altenstadt

8. Mai - Dorfflohmarkt in Höfen im Ortsteil Heegheim, von 10 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

8. Mai - Flohmarkt am Einrichtungshaus in Dortelweil, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

8. Mai - Flohmarkt in der alten Schule Langenschwarz, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

8. Mai - Familienflohmarkt in der Hausberghalle Hoch-Weisel, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

8. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

7. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

8. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

8. Mai - Flohmarkt an den Erbach- und Bierhallen, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

6. Mai - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 13 Uhr

Eschborn

3. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

5./7. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Außengelände der Kita „Alte Villa“, Emmerich-Josef-Straße 1, Höchst, von 17 bis 20 Uhr

7./8. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

7. Mai - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

8. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 17 Uhr

Gernsheim

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere und Eltern von Kindern bis 6 Monate ab 13.30 Uhr

Groß-Umstadt

7./8. Mai - Frühjahrs-Büchermarkt in der Stadthalle, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Groß-Zimmern

8. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Röntgenstraße 1-3, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

7. Mai - Trödelmarkt rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche, Franz. Allee, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

7. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

8. Mai - Flohmarkt am Solarpark der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Heusenstamm

8. Mai - H0-Modellautobörse im Kultur- und Sportzentrum Martinsee, von 10 bis 13.30 Uhr

Hochheim

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Hummelpark, von 10 bis 14.30 Uhr

Homberg (Efze)

8. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 8 bis 16 Uhr

Kassel

7. Mai - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Königstein

8. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Kapuzinerplatz und im Kurpark, von 7 bis 16 Uhr

Langenselbold

8. Mai - Antik- & Sammlermarkt auf dem Schlossplatz, von 10 bis 17 Uhr

Marburg

7. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Michelstadt

7. Mai - Mädelsflohmarkt im Kellereihof, von 14 bis 18 Uhr

Mühlheim

4. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

7. Mai - Second-Hand-Flohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 11 bis 16 Uhr

8. Mai - Dorfflohmarkt in Ober-Schmitten, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

7. Mai - Kleiner Medienflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

7. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

7. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Pfungstadt

6. Mai - Flohmarkt „Ladys Shopping Night“ beim DJK Sportclub, Dr.-Horst-Schmidt-Straße 20, von 18 bis 21 Uhr

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind beim DJK Sportclub, Dr.-Horst-Schmidt-Straße 20, von 10 bis 12 Uhr

Reinheim

7. Mai - Blumen- & Pflanzenbörse im Stadtpark, von 10 bis 13 Uhr

Rüsselsheim

5. Mai - Ständeflohmarkt auf dem Außengelände des Max-Planck-Gymnasiums, Joseph-Haydn-Straße 1, von 13 bis 16 Uhr

Seligenstadt

5. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Taunusstein

7./8. Mai - Privater Garagen-CD-Musik-Flohmarkt in der Rudolf-Dietz-Straße 52, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Wanfried

8. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Wiesbaden

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

8. Mai - Antikmarkt in der Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

7. Mai - Strane- und Höfeflohmarkt in Wölfersheim und Södel, von 9 bis 15 Uhr

