Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Nauheim

15. Mai - Flohmarkt rund ums Kind mit Innen- & Außenbereich, in und um den Rosensaal Steinfurth, von 13 bis 15 Uhr, für werdende Eltern ab 12.30 Uhr

Bad Zwesten

15. Mai - Dorfflohmarkt in der Kerngemeinde, von 11 bis 15 Uhr

Darmstadt

14. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

14. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Gelände der freien Montessori-Schule, Berliner Allee 5, von 11 bis 14 Uhr

Dreieich

15. Mai - Shabby-Markt im Bürgerhaus, Fichtestraße 5, von 11 bis 17 Uhr

Eichelzell

15. Mai - Floh- & Trödelmarkt in Welkers, von 8 bis 16 Uhr

Elz

15. Mai - Flohmarkt im Gewergebebiet, von 8 bis 15 Uhr

Eppstein

15. Mai - Flohmarkt und Fahrradflohmarkt am Bahnhof, hinter den Gleisen, von 9 bis 15 Uhr

Erlensee

13. Mai - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 13 Uhr

15. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

10./15. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

12./14. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

14. Mai - Flohmarkt auf dem Inselpausenhof der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, von 10 bis 13 Uhr

14. Mai - Flohmarkt in der Heimchensiedlung, Unterliederbach, von 10 bis 15 Uhr

14. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Kinder- und Familienzentrum Morgenstern, Platenstraße 77, von 10 bis 14 Uhr

14. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im alten Ortskern von Hausen, rund um die Kerschensteiner Schule, von 11 bis 15 Uhr

15. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

15. Mai - Flohmarkt im Hof der Falltorstraße von 18 bis 22, Bornheim, von 11 bis 15 Uhr

15. Mai - Höfeflohmarkt in der Wehrheimer, Usinger und Oberhainer Straße sowie in der Commeniusstraße, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen

Gießen

15. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, Gießen-West, ab 8 Uhr

Gruß-Umstadt

15. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Raibach, von 10 bis 17 Uhr

Hattersheim

15. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

12. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg/Efze

15. Mai - Frauenflohmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 11 bis 16 Uhr

Homberg/Ohm

15. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Deckenbach, von 10 bis 17 Uhr

Kronberg

14. Mai - Braun- & Designbörse im Atrium des Verwaltungsgebäudes, Frankfurter Straße 145, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Langenselbold

15. Mai - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Marburg

14. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Melsungen

15. Mai - Männerflohmarkt am Dienstleistungszentrum Melsungen, von 10 bis 16 Uhr

Mühlheim

11. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

14. Mai - Flohmarkt im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis 16.30 Uhr

Ortenberg

14. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Raunheim

15. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufszentrum Mainspitze, Flörsheimer Straße 1, von 10 bis 17 Uhr

Ronneburg

15. Mai - Hallen-Antik-Flohmarkt, Am Eisick, Neuwiedermuß, von 9 bis 14 Uhr

15. Mai - XXL Ladys-Flohmarkt für die Größen 44-56, Schmuck und Accesoires, Marienstraße 12a, Hüttengesäß, von 10 bis 14 Uhr, nicht bei Regen!

Rüsselsheim

15. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Königstädten, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

12. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

15. Mai - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Vellmar

15. Mai - Modellbahn- und Modellautoflohmarkt in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 13 bis 17 Uhr

Wetzlar

15. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

