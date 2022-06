Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad König

11./12. Juni - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

12. Juni - Flohmarkt am Einrichtungshaus in Dortelweil, von 8 bis 15 Uhr

Bad Wildungen

11./12. Juni - Flohmarkt auf dem Schützenplatz, von 10 bis 16 Uhr

Biebertal

12. Juni - Privater Hofflohmarkt auf dem Gnadenhof Fellingshausen, von 10 bis 14 Uhr

Borken

12. Juni - Antik- & Flohmarkt im alten Kraftwerk, von 9 bis 16 Uhr

Butzbach

12. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Pohl-Göns, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

11. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

12. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße, von 10 bis 16 Uhr

Eppertshausen

12. Juni - Eppertshäuser Höfeflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 15 Uhr

Erlensee

10. Juni - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 13 Uhr

Eschborn

7. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

9./11. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

11./12. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

11. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

11. Juni - Hofflohmarkt in der Niederbornstraße 30, Eckenheim, von 10 bis 16 Uhr

12. Juni - Benefiz-Bücherflohmarkt in der Leipziger Straße 91, Bockenheim, von 13 bis 17 Uhr

12. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

12. Juni - LP-/Film- & Comicbörse in der Jahrhunderthalle, Höchst, von 11 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

12. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gelnhausen

11. Juni - Fußball- & Sammlerflohmarkt in der Kinzighalle Roth, von 9 bis 15 Uhr

12. Juni - Designer- & Secondhandflohmarkt in der KuS-Halle Meerholz, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Gersfeld

12. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

11. Juni - Dornheimer Höfeflohmarkt vom Neckarring bis zur Donaustraße, von 10 bis 15 Uhr

Gründau

12. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hammersbach

12. Juni - Höfe-Flohmarkt in beiden Ortsteilen, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

11. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

12. Juni - Flohmarkt am Solarpark der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

11. Juni - Flohmarkt in der Unteren Wilhelmstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

12. Juni - Trödelmarkt auf dem Außengelände der Antikhalle, Leipziger Straße 407, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

11. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

11. Juni - Gebrauchtrad-Börse im SKV Waldstadion, Rüsselsheimer Straße 78, von 9.30 bis 13.30 Uhr

Mühlheim

8. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niederselters

12. Juni - Flohmarkt, Am Schwimmbad 1, von 8 bis 16 Uhr

Obertshausen

12. Juni - Höfe-Flohmarkt in Ortsteil Obertshausen, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

11. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

12. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

11. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Reiskirchen

12. Juni - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Schaafheim

12. Juni - Schaafheimer Höfeflohmarkt, von 10 bis 17 Uhr

Seligenstadt

9. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wanfried

12. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Weiterstadt

12. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wetzlar

12. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

12. Juni - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

Wolfhagen

12. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Istha, von 10 bis 16 Uhr

