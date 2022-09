Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Camberg

9. September - Flohmarkt auf dem alten Sportplatz, von 16 bis 21 Uhr

Bad Vilbel

11. September - Flohmarkt am Einrichtungshaus in Dortelweil, von 8 bis 15 Uhr

Borken

11. September - Antik- & Flohmarkt im alten Kraftwerk, von 9 bis 16 Uhr

Butzbach

11. September - Dorf-Trödelmarkt im Ortskern von Ostheim, von 10 bis 16 Uhr

11. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

10. September - Flohmarkt auf dem Neuen Marktplatz und entlang der Bartningstraße, Kranichstein, von 8 bis 14 Uhr

10. September - Höfe-Flohmarkt in der Händelstraße 46-87 und im Silcherweg, Wixhausen, von 9 bis 15 Uhr

11. September - Mineralien- & Fossilienbörse im Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstraße 42, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Erlensee

9. September - Floh- & Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Frankenberg

10. September - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Viermünden, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

10./11. September - Floh- & Büchermarkt im Gemeindezentrum der Christ-König-Gemeinde, Damaschkeanger 156, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr

10. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

10. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Neuen St. Nicolai-Gemeinde, Waldschmidtstraße, von 15 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 14.30 Uhr

10. September - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, von 11 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen

11. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

11. September - Flohmarkt im und am Tierheim Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

11. September - Haus- und Gartenflohmarkt im Stadtteil Riederwald, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

11. September - Hausflohmarkt im Hölderlinweg 7c, Wieseck, von 10 bis 14 Uhr

Groß-Gerau

10. September - Nachbarschaftsflohmarkt, Hinter dem Hof, Lange Hecke und im "Bäumeviertel", Wallerstädten, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

10. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz der Stadthalle, von 6 bis 13 Uhr

11. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Semd, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

11. September - Höfe-Flohmarkt im ganzen Ortskern, von 8 bis 15 Uhr

Heppenheim

10. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

11. September - Flohmarkt am Solarpark der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hirzenhain

11. September - Dorfflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Hünfelden

11. September - Dorf-Flohmarkt in Mensfelden, von 11 bis 16 Uhr

Hungen

11. September - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Langd, von 9 bis 16 Uhr

Kassel

10. September - Flohmarkt in der Unteren Wilhelmstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Künzell

11. September - Schallplattenflohmarkt im Ederzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Maintal

11. September - Floh- & Trödelmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 17 Uhr

Marburg

10. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

7. September - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

10. September - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Dietesheim, von 10 bis 16 Uhr

Münster

11. September - Anwohner-Floh- & Trödelmarkt in der Amrumer Straße, von 10 bis 14 Uhr, bei Regen kein Flohmarkt

Nidda

8. September - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

10. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

10. September - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Otzberg

11. September - Flohmarkt in und an der TV-Halle, Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7, von 9 bis 13 Uhr

Petersberg

11. September - Flohmarkt am Justus-Liebig-Center, von 8 bis 16 Uhr

Ranstadt

10. September - Privater Haus- & Höfeflohmarkt im Baugebiet Mockstädter Höhe, von 10 bis 17 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

11. September - Dorfflohmarkt und verkaufsoffener Sonntag, von 10 bis 16 Uhr

Rockenberg

11. September - Höfe-Flohmarkt im gesamten Ortskern, von 11 bis 17 Uhr

Schaafheim

11. September - Baby- und Kinderkleiderflohmarkt in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

11. September - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10 bis 12.30 Uhr

Schöneck

11. September - Kilianstädter Trödelhöfe, Höfe-Floh- & Trödelmarkt, rund um den Platz der Republik, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

8. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wanfried

11. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, Am Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Weiterstadt

11. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wiesbaden

10. September - Floh- & Trödelmarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

11. September - Antikmarkt in der Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

11. September - Siedlungsflohmarkt im "Märchenland", von 10 bis 15 Uhr

Wolfhagen

11. September - Dorf-Flohmarkt im Ortskern von Gasterfeld, Hinter der Kolonie, von 10 bis 15 Uhr

