Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Homburg

9. Oktober - Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen!

Bad Vilbel

9. Oktober - Flohmarkt am Einrichtungshaus in Dortelweil, von 8 bis 15 Uhr

Butzbach

9. Oktober - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Hoch-Weisel, von 10 bis 15 Uhr

Darmstadt

8. Oktober - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

8. Oktober - Damenkleider-Basar im Gemeindehaus der Burgkirche, Dreieichenhain, Fahrgasse 57, von 12 bis 20 Uhr

Erlensee

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

4. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

9. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

6./8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8./9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Kinder- und Familienzentrum, Platenstraße 77, von 10 bis 14 Uhr, fällt aus bei Regen!

8. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Frankfurter Berg, von 10 bis 15 Uhr

8. Oktober - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

9. Oktober - Haus- & Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Rödelheim, von 11 bis 16 Uhr

9. Oktober - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Fulda

8./9. Oktober - Floh- & Sammlermarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Hattersheim

9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

9. Oktober - Flohmarkt am Solarpark der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Heuchelheim

9. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Kinzenbach, von 11 bis 15 Uhr

Homberg (Efze)

9. Oktober - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Lampertheim

9. Oktober - Haus- & Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Hofheim, von 9 bis 15 Uhr

Langenselbold

9. Oktober - Antik- & Sammlermarkt auf dem Schlossplatz, von 10 bis 17 Uhr

Löhnberg

9. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

8./9. Oktober - Garagenflohmarkt in der Westendstraße 13, Dörnigheim, jeweils von 10 bis 14 Uhr

9. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bischofsheim, ab 13.30 Uhr

Marburg

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim am Main

9. Oktober - Kinder- & Jugendflohmarkt mit Fahrrad-Basar in der Montessori-Schule, von 12 bis 15 Uhr

5. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

6. Oktober - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Obertshausen

9. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Hausen, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

8. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Bommersheim, von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

8. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Rimbach

9. Oktober - Flohmarkt rund um den Kirchturm, Staatstraße 2, von 10 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

9. Oktober - Flohmarkt vor den Opelvillen und im Festungsgraben, von 8 bis 14 Uhr

Schotten

8. Oktober - Privater Hofflohmarkt in der Ludwigstraße 19, von 10 bis 16 Uhr

Seeheim-Jugenheim

8. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr

Seligenstadt

6. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

9. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Wanfried

9. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, Am Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Wehrheim

9. Oktober - Höfe-Flohmarkt in Pfaffenwiesbach, von 9 bis 16 Uhr

Wehrheim

9. Oktober - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Saalburghalle Oberhain, von 10.30 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Weiterstadt

8. Oktober - Höfe- & Garagenflohmarkt in den Stadtteilen Gräfenhausen, Braunshardt, Schneppenhausen und Riedbahn, von 9 bis 15 Uhr

9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wiesbaden

8./9. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

