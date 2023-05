Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

4. Juni - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

4. Juni - Flohmarkt auf dem Schulgelände der John-F.-Kennedy-Schule, von 10 bis 15 Uhr

Bensheim

4. Juni - Straßen- & Hofflohmarkt in der Volkerstraße, von 10 bis 15 Uhr

Darmstadt

3. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

2. Juni - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

4. Juni - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

30. Mai / 4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

1./3. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

3. Juni - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

3. Juni - Flohmarkt auf dem Gelände Am Wiesenhof 76a&c, ab 10 Uhr

3. Juni - Flohmarkt im Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil o.Nr., ab 12 Uhr

3. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

3. Juni - Hofflohmarkt in der Großen Spillingsgasse 29, Bornheim, von 12 bis 18 Uhr, fällt bei Starkregen aus!

4. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 6 bis 14.30 Uhr

4. Juni - Privater Höfeflohmarkt in der Wehrheimer, der Usinger, der Obernheiner, der Weidenborn und der Comeniusstraße, von 11 bis 17 Uhr

Friedrichsdorf

4. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

3./4. Juni - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Gelnhausen

4. Juni - Flohmarkt im Uferweg, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

3. Juni - Höfe- & Straßenflohmarkt im Oberen Röderring, von 14 bis 17 Uhr

3. Juni - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

4. Juni - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis von 14.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Hanau

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

3. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Ohm)

4. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Appenrod, von 10 bis 16 Uhr

Idstein

4. Juni - Flohmarkt in der Schloßgasse, von 9 bis 15 Uhr

Kassel

3./4. Juni - Trödelmarkt in der Tiefgarage Uni Brückenhof, von 8 bis 16 Uhr

3. Juni - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Kronberg

3. Juni - Floh-/Trödel- & Nachhaltigkeitsmarkt auf dem Gelände der Altkönigschule, von 11 bis 14 Uhr

Langen

3. Juni - Flohmarkt am Rathaus, Südliche Ringstraße, von 8 bis 14 Uhr

Lauterbach

4. Juni - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Schloss Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Leun

3. Juni - Straßen- und Garagenflohmarkt rund um das kath. Gemeindehaus, von 15 bis 21 Uhr

Marburg

3. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

31. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

1. Juni - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Niddatal

4. Juni - Höfeflohmarkt im Ortsteil Ilbenstadt, von 9 bis 16 Uhr

Nidderau

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

4. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Ostheim, von 9 bis 16 Uhr

Oberursel

3. Juni - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

3. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

3. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

4. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rodgau

4. Juni - Flohmarkt im Leipziger Ring, Nieder-Roeden, Nähe Hausnummer 16a, von 11 bis 16 Uhr

Schöneck

2./3. Juni - Antik- & Flohmarkt in der Nidderauer Straße, gegegüber Nr. 33, Oberdorfelden, jeweils von 11 bis 16 Uhr

Seligenstadt

1. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Taunusstein

3. Juni - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Seitzenhahn, von 13 bis 15 Uhr

Weilrod

4. Juni - Dorfflohmarkt in Hasselbach, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

3. Juni - Kinder-Floh- & Antikmarkt in der Bergstraße, Blasbach, von 11 bis 15 Uhr

