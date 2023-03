Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Altenstadt

25. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Altenstadthalle, Vogelsbergstraße 44, von 18 bis 21 Uhr

Baunatal

26. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Büdingen

25. März - Hof- und Vintageflohmarkt in der Mühltorstraße 29, von 11 bis 17 Uhr

Darmstadt

25. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

24. März - Floh- & Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

21. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

24./25. März - Trödel- & Bildermarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 14 Uhr

Frankfurt

23./25. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

25. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

25. März - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

26. März - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

26. März - Häuser- & Höfeflohmarkt in ganz Rödelheim, von 11 bis 16 Uhr

Fuldabrück

26. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

25. März - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 8 bis 14 Uhr

Heppenheim

25. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

25. März - Plattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Hofheim

26. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

25. März - Flohmarkt rund ums Kind in und um die Halle in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 17 Uhr

Kalbach

26. März - Bücherbasar mit Kreativmarkt im Bürgerhaus Mittelkalbach, von 10 bis 17 Uhr

Karben

26. März - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Königstein

26. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle der Grundschule Mammolshain, von 10 bis 12 Uhr

Marburg

25. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

25. März - Hofflohmarkt rund ums Kind in der Ponsstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Mühlheim

22. März - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

23. März - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Obertshausen

26. März - Höfe- & Garagenflohmarkt im Ortsteil Hausen, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

25. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

26. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

25. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Otzberg

26. März - Frühjahrsflohmarkt in der TV-Halle Nieder-Klingen, von 9 bis 13 Uhr

Rosbach v.d.H.

26. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Adolf-Reichwein-Halle, Bei den Junkergärten 2, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Seeheim-Jugenheim

25. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Staufenberg

26. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Wald-Michelbach

26. März - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

26. März - Antik- & Raritätenmarkt Finsterloh, auf dem Festplatz Bachweide am Dillufer, von 8 bis 17 Uhr

Wiesbaden

25. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen