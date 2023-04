Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Nauheim

8./9. April - Privater Flohmarkt in der Hauptstraße 29, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

10. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

8./10. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Montag von 10 bis 16 Uhr

Eichenzell

10. April - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

4. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

6./8. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

8. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

10. April - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Friedrichsdorf

7. bis 9. April - Hofflohmarkt, Alt Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Gießen

8. April - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

8. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

10. April - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Lautertal

2. bis 5. April - Privater Hofflohmarkt in der Beedenkirchner Straße 21, Reichenbach, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Marburg

8. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidda

6. April - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Oberzent

10. April - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

8. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

8. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reiskirchen

9. April - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Seligenstadt

6. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

9./10. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Lange Wender 7, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

9. April - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Koch-Straße 1a, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

9. April - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

