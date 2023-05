Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

7. Mai - Flohmarkt rund um das Schloss, von 8 bis 16 Uhr

Bad Soden

6. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Hasselgrundhalle, von 11 bis 14 Uhr

Bad Wildungen

6./7. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Büttelborn

6. Mai - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Volkshaus Klein-Gerau, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Butzbach

6. Mai - Flohmarkt in den Straßen An der Prinzenmauer und Am Solmser Schloss, von 11 bis 14 Uhr, bei gutem Wetter

Darmstadt

6. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Elz

7. Mai - Flohmarkt im Gewerbegebiet, von 8 bis 15 Uhr

Eppstein

6. Mai - Flohmarkt rund Fahrradflohmarkt am Bahnhof, von 9 bis 15 Uhr

Erbach

7. Mai - Garagen- und Höfeflohmarkt im Stadtteil Elsbach, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

5. Mai - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

7. Mai - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

2. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

6. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerzentrum, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Florstadt

7. Mai - Höfe- und Straßenflohmarkt im Ortsteil Stammheim, ab 10 Uhr

Frankfurt

4./6. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Gwinnerstraße 46, Halle 404, von 11 bis 16 Uhr

6. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

6. Mai - Haus- und Hofflohmarkt im alten Ortskern von Hausen und rund um die Kerschensteiner Schule, von 11 bis 15 Uhr

6. Mai - Hof- & Haustürflohmarkt im Stadtteil Seckbach, in der Zentgrafenstraße, der Ellerstraße, im Hofgartenweg und Im Staffel 46, von 11 bis 16 Uhr

6. Mai - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen

7. Mai - Haus- & Gartenflohmarkt in den Straßen des Stadtteils Riederwald, von 9 bis 16 Uhr

Friedberg

7. Mai - Dorfflohmarkt im Stadtteil Ockstadt, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

7. Mai - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum, Rosengarten 7, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

6. Mai - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

7. Mai - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis von 14.30 bis Uhr, Eintritt: 3 Euro

Groß-Umstadt

7. Mai - Höfeflohmarkt im Ortskern von Klein-Umstadt, von 9 bis 15 Uhr

Groß-Zimmern

7. Mai - Höfeflohmarkt im Ortskern, von 8 bis 16 Uhr

Grünberg

6. Mai - Dorf- & Hofflohmarkt in Weickartshain, ab 9 Uhr

Gründau

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

7. Mai - Antik- & Trödelflohmarkt von 10 bis 17 Uhr, Bücher-Flohmarkt von 10 bis 15 Uhr und Bauern- und Schlemmermarkt von 10 bis 17 Uhr, jeweils in der Altstadt

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Hattersheim

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

6. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Efze)

6. Mai - Frauen-Flohmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 18 Uhr

7. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Deckenbach, von 10 bis 17 Uhr

Kassel

6. Mai - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Langgöns

7. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Lauterbach

7. Mai - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr

Lich

7. Mai - Höfeflohmarkt im Stadtteil Ober-Bessingen, von 11 bis 16 Uhr

Löhnberg

7. Mai - Hof- & Garagenflohmarkt im Ortskern und im Mehrgenerationenhaus, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

6. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

3. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

7. Mai - Der Markwald trödelt – Haus- und Hofflohmarkt in der Siedlung Markwald, von 13 bis 17 Uhr

7. Mai - Kinder- & Jugendflohmarkt im und um das Gebäude der Montessori Schule, von 12 bis 15 Uhr

Münster

6. Mai - Flohmarkt auf dem Platz der Freiwilligen Feuerwehr, von 7 bis 13 Uhr

Nidda

4./6. Mai - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

Obertshausen

7. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Obertshausen, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

6. Mai - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

6./7. Mai - Bücherflohmarkt im Gemeindehaus der Lukas- und Matthäusgemeinde, Gersprenzweg 37, Tempelsee, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr

Offenbach

6. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

6. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rödelheim

6. Mai - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz, von 9 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

7. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Königstädten, von 10 bis 16 Uhr

Schaafheim

7. Mai - Flohmarkt auf dem TV-Gelände in den Auewiesen, von 11 bis 16 Uhr

Seligenstadt

4. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

7. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Wiesbaden

6. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Erbenheim, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

7. Mai - Tausch- & Flohmarkt neben der Reduit, Mainz-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

