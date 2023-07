Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

9. Juli - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis 14.30 Uhr

Büttelborn

8. Juli - Höfeflohmarkt im Ortskern von Büttelborn, von 10 bis 14 Uhr

Darmstadt

8./9. Juli - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

8. Juli - Flohmarkt auf dem neuen Marktplatz und entlang der Bartningstraße, Kranichstein, von 8 bis 14 Uhr

9. Juli - Privater Hofflohmarkt in der Ahastraße 9, von 11 bis 17 Uhr

Dietzenbach

9. Juli - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

7. Juli - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

4. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

9. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

6. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

8./9. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

8. Juli - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

9. Juli - Flohmarkt auf dem Gelände des TV 1874 Bergen-Enkheim Am Landgraben, von 13 bis 16 Uhr

9. Juli - Haus- und Hofflohmarkt „Zwischen den Brücken“, Hausen-Praunheim, von 11 bis 16 Uhr

Friedberg

9. Juli - „Dorheim räumt auf“ – Höfeflohmarkt in Dorheim, von 10 bis 16 Uhr

Gießen

8. Juli - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Zimmern

9. Juli - Höfeflohmarkt im Ortskern von Klein-Zimmern, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

9. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hasselroth

8. Juli - Straßenflohmarkt in der Mühlbachstraße Neuenhasslau, von 11 bis 16 Uhr

Heppenheim

8. Juli - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

9. Juli - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Marburg

8. Juli - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Neu-Isenburg

9. Juli - Charity-Flohmarkt mit Versteigerung in der Wilhelmstraße 20, von 12 bis 18 Uhr, Versteigerung ab 15 Uhr

Nidda

6. Juli - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

8. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 6.30 bis 14 Uhr

9. Juli - Kinder- & Familienflohmarkt auf dem Gelände der Kita im Zion, Arthur-Zitscher-Straße von 11 bis 13, ab 11 Uhr

Ortenberg

8. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

9. Juli - Flohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 18 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

8./9. Juli - Garagen- und Hofflohmarkt in der Barbarastraße 17, Weckesheim, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Rödermark

8. Juli - Flohmarkt im Gemeindezentrum Gallusplatz, Urberach, von 10 bis 14 Uhr

8. Juli - Hofflohmarkt in der Hanauer Straße 6, Ober-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Roßdorf

9. Juli - Höfe-Flohmarkt in Roßdorf und Gundernhausen, von 11 bis 16 Uhr

Rüsselsheim

9. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, Bauschheim, von 10 bis 17 Uhr

Schaafheim

9. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Gelände des TV Schaafheim, von 11 bis 16 Uhr

Schaafheim

9. Juli - Flohmarkt auf dem TV-Gelände in den Auewiesen, von 11 bis 16 Uhr

Schöneck

8. Juli - Flohmarkt in den Höfen der Frankfurter Straße 8, 12 und 14, von 11 bis 17 Uhr

Schwalmtal

9. Juli - Dorfflohmarkt im Ortskern von Brauerschwend, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

6. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

9. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wanfried

9. Juli - Flohmarkt, am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Wetzlar

9. Juli - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt Dutenhofen, Industriestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

8. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

9. Juli - Trödel- & Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen