Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

3. September - Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen!

Bad Orb

3. September - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Borken

3. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Nassenerfurth, von 10 bis 17 Uhr

Braunfels

2./3. September - Privater Flohmarkt in der Borngasse 46, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr

Edertal

2. September - Scheunen-Antik- & Trödelmarkt in Hemfurth, von 11 bis 17 Uhr

Erlensee

1. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

3. September - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

29. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

2. September - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

3. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 6 bis 14.30 Uhr

3. September - Medienbörse für CDs, DVDs und LPs in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

31. August/2. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

3. September - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

2./3. September - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Gießen

2. September - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

3. September - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Gründau

3. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

1. bis 31. August - Privater Flohmarkt in der Breslauer Straße 23, täglich außer sonntags, jeweils von 9 bis 19 Uhr

Heppenheim

2. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

3. September - H0-Modellautobörse im KuS-Zentrum Martinsee, von 10 bis 14 Uhr

Immenhausen

3. September - Glas- & Porzellanflohmarkt vor dem Glasmuseum, von 10 bis 17 Uhr

Königstein

3. September - Antik-& Trödelmarkt in der Fußgängerzone, im Kurpark und auf dem Kapuzinerplatz, von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

2. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Wallenrod, von 10 bis 16 Uhr

3. September - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Modautal

2. September - Krusch & Krempel – Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Ernsthofen, von 11 bis 16 Uhr

Nidda

31. August/2. September - Scheunenflohmarkt in der Eichöppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

Niddatal

3. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Bönstadt, von 10 bis 16 Uhr

Ober-Mörlen

3. September - Dorfflohmarkt in Langenhain-Ziegenberg, von 9 bis 15 Uhr

Oberursel

2. September - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

3. September - Dorfflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Rödermark

2. September - Privater Flohmarkt in der Hanauer Straße 6 & 8, Ober-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Ronneburg

2. September - Flohmarkt rund um das Schützenhaus in den Lehnwiesen, Altwiedermuß, ab 8 Uhr

2. September - Straßenflohmarkt im Ortsteil Altwiedermuß, von 8 bis 16 Uhr

Seligenstadt

31. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Villmar

3. September - Höfeflohmarkt im Ortsteil Aumenau, von 10 bis 16 Uhr

Witzenhausen

3. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Dohrenbach, von 10 bis 18 Uhr

