Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

14. Oktober - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Pfarrheim der Familienkirche Herz Jesu, Gartenfeldstraße 47, von 11 bis 14 Uhr, für Schangeere ab 10.30 Uhr

Darmstadt

14./15. Oktober - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

15. Oktober - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

13. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

15. Oktober - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

10. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

10. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

12./14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. Oktober - Kinderkleiderbasar im Gemeindehaus St. Hildegard, Griesheim, Auf der Beun, von 10 bis 14 Uhr

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

Gießen

14.Oktober - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

15. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Hattersheim

13. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

14. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Königstein

15. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle in der Schulstraße Mammolshain, von 10 bis 12 Uhr

Langenselbold

15. Oktober - Flohmarkt, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Limburg

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße, von 10 bis 17 Uhr

Marburg

14. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münster

14. Oktober - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Nidderau

14./15. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr, für Schwangere jeweils eine Stunde früher

15. Oktober - Flohmarkt in den Straßen von Windecken und Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

14. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

15. Oktober - Hofflohmarkt im Quartier Pechhütte, von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

14. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rosbach v.d.H.

15. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

Seligenstadt

12. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

15. Oktober - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Usingen

15. Oktober - Hofflohmarkt in der Hohlstraße 1-3, Eschbach, von 9 bis 16 Uhr

Vellmar

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 16 Uhr

Volkmarsen

15. Oktober - Flohmarkt in der Nordhessenhalle, ab 8.30 Uhr

Weiterstadt

15. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wetzlar

15. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

Wölfersheim

14. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen