Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

11./12. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Bad Homburg

12. Mai - Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen!

Darmstadt

9. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

11. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

12. Mai - Vinyl-Flohmarkt im Bürgerzentrum „Zum Goldnen Löwen“, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Erlensee

10. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

12. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

9. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

11./12. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

11. Mai - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

12. Mai - Schnäppchenmarkt an der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis 16 Uhr

Fuldabrück

9. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gersfeld

12. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, Maiengraben 2, von 8 bis 16 Uhr

Gründau

12. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hattersheim

12. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

11. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Efze)

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Gelände der ehem. Kaserne, von 9 bis 16 Uhr

Hungen

9. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Lautertal

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Hörgenauer Straße 10, Engelrod, von 8 bis 16.30 Uhr

Löhnberg

12. Mai - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

11. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

11. Mai - Flohmarkt auf dem Schulhof der Freien Waldorfschule, von 10 bis 14 Uhr

Nidda

12. Mai - Hofflohmarkt in der Landwehrstraße 15, Ulfa, von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

11. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rosbach v.d.H.

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

9. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

Schlangenbad

11. Mai - Flohmarkt rund ums Kind am Feuerwehrhaus Hausen, von 9 bis 14 Uhr

Schöneck

10. Mai - Trödel- & Antikmarkt in Hof und Scheune, in der Wedgasse 1, von 11 bis 18 Uhr

Seligenstadt

9. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

9. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Tann

12. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt, in der Alten Weberei, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Wanfried

12. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Wetzlar

12. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Adlercenter, Äppelallee 27a, von 8 bis 16 Uhr

