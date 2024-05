Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Aßlar

26. Mai - Schlossflohmarkt in der Bachstraße 48, Werdorf, von 8 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen!

Bad Nauheim

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt im Wohnquartier Schwalheimer Straße 9a-9p, von 10 bis 17 Uhr

Bad Wildungen

26. Mai - Mädchen-Flohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 17 Uhr

Baunatal

26. Mai - Flohmarkt am Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

26. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Hoch-Weisel, von 10 bis 15 Uhr

26. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Pohl-Göns, 10-16 Uhr

26. Mai - Hofflohmarkt im Ortskern von Nieder-Weisel und auf dem Schulhof der Haingrabenschule, von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

25. Mai - Woogsgestöber – Haus- und Höfeflohmarkt in Darmstadt-Ost zwischen Landgraf-Georg-, Teichhaus- und Heinrichstraße, von 11 bis 15 Uhr

Erlensee

24. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

26. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Wicker, von 11 bis 16 Uhr

Frankfurt

23./25. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

25. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

25. Mai - Kamerabörse im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, von 10 bis 15 Uhr

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

26. Mai - Flohmarkt im Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 23, von 14 bis 17 Uhr

Friedrichsdorf

26. Mai - Höfe- und Garagenflohmarkt in Burgholzhausen, von 11 bis 17 Uhr

Geisenheim

26. Mai - Flohmarkt auf den Rheinwiesen, von 11 bis 16 Uhr

Heppenheim

25. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herleshausen

26. Mai - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, von 6 bis 15.30 Uhr

Hofheim

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

26. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kassel

25. Mai - Flohmarkt in der Kleinen Rosenstraße 4, von 14 bis 18 Uhr

Kronberg

26. Mai - Flohmarkt auf dem Ernst-Schneider-Platz Schönberg, von 8 bis 15 Uhr

Lollar

26. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

26. Mai - Flohmarkt für Pferdezubehör und Kindersachen in Odenhausen, von 11 bis 18 Uhr

Lorch

25. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Espenschied, von 10 bis 15 Uhr

Marburg

25. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

25. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 6 bis 13 Uhr

26. Mai - Spielzeug- & Bücherflohmarkt in der Waldenser Schule, von 15 bis 17 Uhr

Mühlheim

22. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

23. Mai - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Nidda

26. Mai - Antikauflösung und Hofflohmarkt in der Landwehrstraße 15, Ulfa, von 11 bis 16 Uhr

Niddatal

26. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Ilbenstadt, von 9 bis 14 Uhr

Ober-Mörlen

26. Mai - Höfeflohmarkt im ganzen Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

25. Mai - Flo am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

25. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

26. Mai - Floh- & Sammlermarkt am Justus-Liebig-Center, von 8 bis 16 Uhr

Raunheim

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufszentrum in der Flörsheimer Straße 2, von 10 bis 17 Uhr

Reiskichen

26. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz an der B49, ab 8 Uhr

Schotten

26. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Betzenrod, von 10 bis 15 Uhr

Schrecksbach

26. Mai - Flohmarkt in der Mehrzweckhalle, von 10 bis 14 Uhr

Seligenstadt

23. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

25. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 10 bis 15 Uhr

Viernheim

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Wehrheim

26. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Pfaffenwiesbach, von 11 bis 17 Uhr

Wetzlar

26. Mai - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

26. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr

26. Mai - Flohmarkt mit Repair-Café und Frauen-Flohmarkt in der Schwalbacher Straße 72-78, von 11 bis 15 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen