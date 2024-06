Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

9. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz im Zindelweg 18b, Lindheim, von 13 bis 16 Uhr

Bad Arolsen

9. Juni - Bergstadtflohmarkt im Stadtgebiet von Landau, von 10 bis 18 Uhr

Bad Zwesten

9. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Oberuff Schiffelborn, von 9 bis 16 Uhr

Bensheim

9. Juni - Höfe-Flohmarkt in der Volker- und der Landgrafenstraße, von 10 bis 14 Uhr

Birkenau

8./9. Juni - Krempel uff de Gass – Höfe-Flohmarkt im Ortskern, jeweils von 10 bis 14 Uhr

Büttelborn

8. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 10 bis 14 Uhr

8. Juni - Kinderkleiderbasar im Volkshaus Klein-Gerau, von 10 bis 12 Uhr

Darmstadt

8./9. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8. Juni - Frauen-Flohmarkt im Gemeindehaus der Christuskirchengemeinde, Heidelberger Landstraße 155, von 16 bis 19 Uhr

9. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Ahastraße 9, von 11 bis 16 Uhr

Erlensee

7. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

6./8. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8./9. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

8. Juni - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Bethlehemgemeinde, Fuchshohl 1, von 14 bis 17 Uhr

8. Juni - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Sonnenschein, Beethovenstraße 8-10, von 14 bis 17 Uhr

9. Juni - Multimedia-Börse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Fulda

8./9. Juni - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 15 und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Gründau

9. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

9. Juni - Trödelmarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Heppenheim

8. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

9. Juni - Hofflohmarkt in der Lindenstraße und in den angrenzenden Straßen, von 9 bis 14 Uhr

Herborn

9. Juni - Flohmarkt, an der Pumpenfabrik, Littau 3, von 7 bis 15 Uhr

Hungen

9. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Rodheim, von 10 bis 16 Uhr

9. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Kronberg

8. Juni - Flohmarkt an der Altkönigschule, von 10 bis 13 Uhr

Langen

9. Juni - Flohmarkt im ZenJA, Zimmerstraße 3, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Maintal

8. Juni - Haus- & Höfeflohmarkt im Stadtteil Hochstadt, von 10 bis 18 Uhr

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

8. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Michelstadt

8. Juni - Kaufrausch – Mädelsflohmarkt im Kellereihof und Burggraben, von 15 bis 18 Uhr, anschließend Kaufrau-Party bis 22 Uhr

Mühlheim

5. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nauheim

8. Juni - Höfe-Flohmarkt in der Königstädterstraße, Bleich- und Weingartenstraße, von 9 bis 16 Uhr

Nidda

9. Juni - Flohmarkt auf Schloss Nidda, Schlossgasse 23, von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

8. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

9. Juni - Antik- & Trödelmarkt in der Strahlenbergerstraße 129, von 7 bis 15 Uhr

Ortenberg

8. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

9. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Blofeld, von 10 bis 16 Uhr

Rüdesheim

9. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

Seligenstadt

6. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

8. Juni - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Froschhausen, von 10 bis 16 Uhr

Sulzbach

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wanfried

9. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Wetzlar

9. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

9. Juni - Antik- & Trödelmarkt in der Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

