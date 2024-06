Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. Juni - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Babenhausen

16. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

16. Juni - Höfe-Flohmarkt im gesamten Stadtgebiet, von 11 bis 16 Uhr

Büdingen

16. Juni - Dorfflohmarkt in Eckartshausen, von 11 bis 16 Uhr

Büttelborn

15. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Klein-Gerau, von 10 bis 14 Uhr

Butzbach

16. Juni - Antik- & Flohmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, Philipp-Reis-Straße, von 6 bis 15 Uhr

Darmstadt

15. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

16. Juni - Fundstück aufm Grundstück - Flohmarkt im Martinsviertel, von 10 bis 17 Uhr

Eichenzell

16. Juni - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhon, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

16. Juni - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

14. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

16. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Felsberg

16. Juni - Dorfflohmarkt in Niedervorschütz, von 10 bis 16 Uhr

Florstadt

16. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Nieder-Mockstadt, ab 10 Uhr

Frankfurt

13./15. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

15. Juni - Flohmarkt der Senioren-Initiative Höchst, auf dem Ettinghausenplatz, von 9 bis 13 Uhr

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

Friedberg

15. Juni - Höfeflohmarkt in der Tepler-, Danziger, Breslauer, Königsberger und Wilhelm-Leuschner-Straße, von 14 bis 17 Uhr

Gelnhausen

15. Juni - Fußball- & Sammlermarkt in der Willi-Bechtold-Halle, Roth, von 9 bis 15 Uhr

Gernsheim

16. Juni - Höfeflohmarkt in Allmendfeld, von 12 bis 16 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

15. Juni - Straßen- & Hofflohmarkt in der Cramer-Klett-Siedlung, von 11 bis 17 Uhr

Grebenhain

16. Juni - Hofflohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Grünberg

16. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Reinhardshain, von 10 bis 17 Uhr

Hattersheim

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

15. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg/Ohm

16. Juni - Haus-/Hof- & Garagenflohmarkt in Appenrod, von 11 bis 17 Uhr

Hungen

15. Juni - Privater Höfeflohmarkt in der Robert-Koch-Straße, von 14 bis 17 Uhr

Idstein

16. Juni - Dorfflohmarkt in ganz Walsdorf, von 10 bis 17 Uhr

Kassel

15. Juni - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Langenselbold

16. Juni - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Laubach

16. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Freienseen, von 10 bis 16 Uhr

Löhnberg

16. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

15. Juni - Garagenflohmarkt in der Ludwig-Thoma-Straße 20, Dörnigheim, von 10 bis 18 Uhr

15. Juni - Haus- & Höfeflohmarkt im Stadtteil Dörnigheim, von 10 bis 18 Uhr

Marburg

15. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

12. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

16. Juni - Comic- & Medienflohmarkt in der Lämmerspieler Straße 48, von 9 bis 14 Uhr

Neu-Isenburg

16. Juni - Flohmarkt in der Kita in der Friedrich-List-Straße 61, von 11 bis 16 Uhr

Nidda

16. Juni - Scheunenflohmarkt in der Landwehrstraße 15, Ulfa, von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

15. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Ranstadt

16. Juni - Dorfflohmarkt in Bobenhausen, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

16. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

16. Juni - Hof- & Garagenflohmarkt im gesamten Stadtgebiet und in Rodheim, von 10.30 bis 17 Uhr

Seligenstadt

13. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

16. Juni - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 5 bis 15 Uhr

Usingen

16. Juni - Flohmarkt in der Innenstadt und auf dem alten Marktplatz, von 7 bis 16 Uhr

Weilburg

16. Juni - Haus- & Höfeflohmarkt im Ortsteil Kubach, von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Im Rödling 2, von 10 bis 17 Uhr

Wetzlar

15. Juni - Flohmarkt am Forum Wetzlar, von 18 bis 22 Uhr

Wölfersheim

16. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Wohnbach, von 10 bis 15 Uhr

