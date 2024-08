Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Amöneburg

1. September - Garagenflohmarkt mit Oldtimertreffen, auf dem Berg, von 10 bis 16 Uhr

Bad Homburg

1. September - Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen

Bad Orb

1. September - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Butzbach

1. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Münster, von 10 bis 15 Uhr

Darmstadt

31. August - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erbach

1. September - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

1. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

30. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

1. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

27. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Eschwege

1. September - Antik- & Sammlermarkt, Am Werdchen, von 8 bis 17 Uhr

Frankfurt

1. September - Haus- & Gartenflohmarkt im Riederwald, von 9 bis 16 Uhr

1. September - Sammlerbörse für Telefone, Fernmeldegeräte, Nachrichtentechnik u.a., Mailänder Straße 1, von 10 bis 12 Uhr

1. September - Vorgarten-Flohmarkt Sindlingen Nord, in der Ferdinand-Hofmann-Straße, der Neuland Straße, der Edenkobener Straße und der Sindlinger Bahnstraße, von 9 bis 16 Uhr

29./31. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

31. August - „Kinderkram“-Flohmarkt im nördlichen Teil des Günthersburgparks, von 10 bis 15 Uhr

31. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

31. August - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

31. August - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen

Friedberg

1. September - Garten- & Hofflohmärkte in Friedberg West, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

1. September - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

31. August/1. September - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Grävenwiesbach

1. September - Höfeflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

31. August - Nachbarschaftsflohmarkt in Wallerstädten, im Bäumeviertel, Lange Hecke, Hinter dem Hof und Neustraße, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

1. September - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

31. August - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

1. September - H0-Modellautobörse im Kultur- und Sportzentrum Martinsee, von 10 bis 13.30 Uhr

Hüttenberg

1. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Weidenhausen, von 11 bis 17 Uhr

Kassel

31. August - Floh- & Trödelmarkt auf der Wilhelmsstraße und dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Königstein

1. September - Antik- & Trödelmarkt in der Fußgängerzone, im Kurpark und entlang der Villa Borgnis bis zum Kapuzinerplatz, von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

1. September - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Schloss Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

1. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Wallenrod, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

31. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

28. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

29. August - Flohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Nidderau

1. September - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Oberzent

28. August - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

1. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

31. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

1. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte in Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rodgau

1. September - Rodgauer Höfe-Flohmarkt in Weiskirchen, Hainhausen und Jügesheim, von 11 bis 16 Uhr

Rüdesheim

1. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 16 Uhr

Rüsselsheim

1. September - Höfe-Flohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 15 Uhr

Schotten

1. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Michelbach, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

29. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wetzlar

1. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Westendstraße 1-2, von 8 bis 14 Uhr

31. August - Flohmarkt im Forum Wetzlar, von 18 bis 22 Uhr

Wiesbaden

1. September - Tausch- & Flohmarkt neben der Reduit, MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

Witzenhausen

1. September - Dorfflohmarkt und Backhausfest im Ortsteil Dohrenbach, von 10 bis 18 Uhr

