Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

7. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Altenstadthalle, von 18 bis 21 Uhr, für Schwangere ab 17 Uhr

Bad Homburg

7. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Dorotheenstraße 1, von 10 bis 12 Uhr#

Bad Wildungen

5./6. September - Flohmarkt auf dem Schützenplatz, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

8. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

7. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt auf dem neuen Marktplatz Kranichstein, von 8 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind im Kinderhaus Bessungen, von 12 bis 16 Uhr

7. September - Hinterhofflohmarkt „Flohhannes“ im Johannesviertel, von 11 bis 17 Uhr

7. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgermeister-Pohl-Haus, Im Appensee 26, von 13 bis 17 Uhr

7. September - Schallplattenflohmarkt im Bürgerzentrum „Zum Goldenen Löwen“, Arheilgen, ab 10 Uhr

Dietzenbach

8. September - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

6. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

3. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

5./7. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7./8. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

7. September - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt in der Adalbertstraße von 15 bis 17, von 10 bis 16 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum der Wartburgkirche, Hartmann-Ibach-Straße 108, von 11 bis 16 Uhr

7. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Erlösergemeinde, Wiener Straße 23, von 10 bis 13 Uhr

8. September - Herbstflohmarkt im Tierheim Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 11 bis 17 Uhr

8. September - Schallplattenbörse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

8. September - Stadtteilflohmarkt in Enkheim, von 11 bis 16 Uhr

Friedberg

8. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimerstraße 24, von 8 bis 14 Uhr

Greifenstein

7. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Rodenroth, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Gründau

8. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

7. September - Flohmarkt auf der Pfarrwiese in Klein-Krotzenburg, Delpstraße 1, von 10 bis 14 Uhr

Heppenheim

7. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

7. September - Schallplattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Heuchelheim

8. September - Dorfflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 14 Uhr

Hofheim

7. September - Abgabebasar rund ums Kind im ev. Kinder- und Familienhaus Langenhain, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere und Mütter mit Kindern bis drei Monate ab 10 Uhr

8. September - Hof- & Garagenflohmarkt im Ortsteil Marxheim, von 9 bis 14 Uhr

Hungen

8. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Langd und im Dorfgemeinschaftshaus Langd, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

7./8. September - Flohmarkt in und um die Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

7. September - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

8. September - Flohmarkt „Just for Girls“ in der Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Kirchheim

7. September - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern, von 9 bis 16 Uhr

Lampertheim

8. September - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugbörse in der Hans-Pfeiffer-Halle, Weidweg 4, von 11 bis 16 Uhr

Maintal

8. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Modautal

7. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Ernsthofen, von 11 bis 16 Uhr

Mörfelden-Walldorf

8. September - Trödelmarkt auf dem Gutenbergplatz, von 9 bis 15 Uhr

Mühlheim

4. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

7. September - Höfeflohmarkt im Stadtteil Dietesheim, von 10 bis 16 Uhr

Neu-Isenburg

7. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 8 bis 13 Uhr

Oberursel

7. September - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 16 Uhr

7. September - Flohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

7. September - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind im und um das Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Bieber, Aschaffenburger Straße 56, von 11 bis 13 Uhr

8. September - Höfe-Flohmarkt in Rumpenheim und Bürgel, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

7. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

8. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Wippenbach, von 8 bis 16 Uhr

Petersberg

8. September - Floh- & Sammlermarkt am Justus-Liebig-Center, von 8 bis 16 Uhr

Ringgau

7. September - Antikmarkt in der Brauhausstraße 6, Netra, von 10 bis 16 Uhr

Schöneck

8. September - Kilianstädter Trödelhöfe - Antik- & Trödelmarkt im Ortskern rund um den Platz der Republik, von 10 bis 16 Uhr

8. September - Privater Hofflohmarkt in der Fixengasse 1, Kilianstädten, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

5. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

8. September - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Waldems

8. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Steinfischbach, von 10 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

8. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilmünster

8. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Wolfenhausen

Wetzlar

8. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

8. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsgebiet von Nordenstadt, von 10 bis 16 Uhr

