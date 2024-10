Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

27. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

27. Oktober - Modellbahn-Erlebnistag und Modellbahnbörse in der Mehrzweckhalle Schwalheim, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Baunatal

27. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkdeck des Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

26. Oktober - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

25. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

22. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

27. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, ab 8 Uhr

Frankfurt

24./26. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

26. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

26. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

27. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

27. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

27. Oktober - Großtauschtag für Briefmarken, Postkarten und Münzen im Haus Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, von 8 bis 14 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Gersfeld

27. Oktober - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

26. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Grebenhain

26. Oktober - Hofflohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

26. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

26./27. Oktober - Privater Floh- & Trödelmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro

Hofheim

27. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

27. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Marburg

26. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

23. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

27. Oktober - Antik- & Sammlermarkt in der Scheune, Landwehrstraße 15, Ulfa, von 11 bis 16 Uhr

Niddatal

27. Oktober - Modellbauflohmarkt und Börse für Flug-, Schiffs- und Automodellbau, von 9 bis 13 Uhr

Obertshausen

27. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberzent

27. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

26. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Rodenbach

27. Oktober - Flohmarkt in der Rodenbachhalle, von 13 bis 18 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Seligenstadt

24. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Tann

27. Oktober - Halle-Floh- & Trödelmarkt, Am Galgenberg 4, von 11 bis 16 Uhr

Viernheim

26. Oktober - Modellbahn-/ Modellauto- und Spielzeugbörse im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, von 11 bis 16 Uhr

Wehretal

27. Oktober - Flohmarkt auf dem Sportplatz in der Bahnhofstraße, Reichensachsen, von 6 bis 15 Uhr

Wetzlar

27. Oktober - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

27. Oktober - Flohmarkt des Dart Collegium im Bürgerhaus Delkenheim, von 11 bis 15 Uhr

27. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Teutoniastraße 2a, von 11 bis 16 Uhr

