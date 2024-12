Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Veröffentlicht am 22.12.24 um 16:36 Uhr

Erlensee

27. Dezember - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Frankfurt

26. Dezember - Multimediabörse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

28. Dezember - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

29. Dezember - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Gießen

28. Dezember - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

26. Dezember - Modellbahn-/Modellauto- & Spielzeugmarkt im Bürgerhaus Ginsheim, von 11 bis 15.30 Uhr

Heppenheim

28. Dezember - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

28. Dezember - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen