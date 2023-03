Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Büdingen

2. April - Hof- und Bücherflohmarkt in der Bücheser Straße 4, Orleshausen, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

1. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

2. April - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr



Florstadt

1. April - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Bürgerhaus Staden, von 11 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Frankfurt

1. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

1. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

1. April - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

1. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

2. April - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gersfeld

2. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, Am Maiengraben, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

1. April - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

2. April - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Hanau

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

1. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

1./2. April - Garagenflohmarkt in der Niddastraße 3, Okarben, jeweils von 10 bis 15 Uhr

Kassel

1./2. April - Flohmarkt am Friedrichsplatz, am Samstag von 9 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

1./2. April - Trödelmarkt in der Tiefgerage Uni Brückenhof, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Künzell

2. April - Schallplattenflohmarkt im Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lollar

2. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

1. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidda

1. April - Flohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 15 bis 18 und und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

Nidderau

2. April - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Ober-Mörlen

2. April - Familien-Flohmarkt in der Usatalhalle, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere und Eltern von Kindern bis 3 Monate, ab 9.30 Uhr

Oberursel

1. April - Bücher-Flohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

1. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

1. April - Flohmarkt rund ums Kind in und um das Gemeindehaus der ev. Kirche, Aschaffenburger Straße 56, von 11 bis 13 Uhr

Ortenberg

1. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

2. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

1. April - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Sport- und Festhalle Dorn-Assenheim, von 17 bis 19 Uhr

Rodgau

1. April - Privater Flohmarkt rund ums Kind im Leipziger Ring, Nähe Hausnummer 16a, von 11 bis 16 Uhr

Rüdesheim

1. April - Floh- & Trödelmarkt in der Geisenheimer Straße 59, ab 10 Uhr

Rüsselsheim

1. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Hassloch, von 7 bis 13.30 Uhr

Schöneck

1. April - Kinder- & Jugendflohmarkt im Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis 16.30 Uhr

