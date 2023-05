Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad König

13./14. Mai - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

13. Mai - Privater Hofflohmarkt in der Hauptstraße 23, ab 10 Uhr

Bad Vilbel

14. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Büdinger Straße, von 6 bis 15 Uhr

14. Mai - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis 14.30 Uhr

Baunatal

14. Mai - Flohmarkt auf dem Parkdeck des Ratiolands, von 10 bis 16 Uhr

Bensheim

13. Mai - Nachbarschaftsflohmarkt in Auerbach, von 14 bis 18 Uhr

Borken

14. Mai - Antik- & Flohmarkt am alten Kraftwerk, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

13. Mai - „Sekt & Sachen“ – Mädelsflohmarkt im DRK-Heim Eberstadt, Eysenbachstraße 1a, von 17 bis 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

13. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

12. Mai - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Felsberg

14. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Gensungen, von 11 bis 16 Uhr

Frankfurt

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

13./14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

13. Mai - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

13. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Gelände des KiFaZ Morgenstern, Platenstraße 77, von 10 bis 14 Uhr

Gießen

13. Mai - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

14. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt, Pistorstraße, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Hadamar

14. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße, von 8 bis 16 Uhr

Hainburg

13./14. Mai - Flohmarkt entlang der Offenbacher Landstraße, Hainstadt, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Heppenheim

13. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

14. Mai - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Herleshausen

14. Mai - Flohmarkt im Pater Haimo Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Homberg (Efze)

14. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Hünfelden

14. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Neesbach, von 9 bis 16 Uhr

Idstein

13. Mai - Büchermarkt in der Montessori-Schule, Wiesbadener Straße 74, von 12 bis 16 Uhr

Kirchheim

13. Mai - Garagenflohmarkt, Am Sportplatz 2, von 9 bis 17 Uhr

Kronberg

13. Mai - Braun-Designbörse in der Frankfurter Straße 145, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Langenselbold

14. Mai - Flohmarkt, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Marburg

13. Mai - Flohmarkt auf dem Gelände der Freien Waldorfschule, Ockershäuser Allee 14, von 10 bis 14 Uhr

13. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

13. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

14. Mai - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz des Justus-Liebig-Centers, von 8 bis 16 Uhr

Trebur

13. Mai - Flohmarkt mit Kunsthandwerk auf dem Freibadgelände zwischen Trebur und Astheim, von 12 bis 17 Uhr

Wanfried

14. Mai - Flohmarkt, am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Wiesbaden

13. Mai - Flohmarkt wegen Haushaltsauflösung in der Friedrichstraße 17, MZ-Kostheim, von 10 bis 17 Uhr

Wölfersheim

13. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Wohnbach, von 10 bis 16 Uhr

