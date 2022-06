Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Camberg

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Limburger Straße 63, von 6 bis 15 Uhr

Brechen

5./6. Juni - Trödelmarkt auf dem Festplatz Nieder-Brechen, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Echzell

4. Juni - Hofflohmarkt in der Raunstraße 81, Bingenheim, von 10 bis 16 Uhr

Erbach/Odenwald

5. Juni - Flohmarkt in der Oberen Marktstraße, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

5. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

4. Juni - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

5. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

6. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

6. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fulda

4./6. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Montag von 8 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Helvetiastraße 5, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

4. Juni - Trödelmarkt rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche, Franz. Allee, von 10 bis 16 Uhr

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Hattersheim

6. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 70, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

4. bis 6. Juni - Flohmarkt in der Tiefgarage der Uni Kassel, Heinrich-Plett-Straße, jeweils ab 8 Uhr

4. Juni - Flohmarkt in der Unteren Wilhelmstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Kriftel

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Beyerbachstraße 13, von 10 bis 16 Uhr

Lauterbach

5. Juni - Antik- & Spezialmarkt rund um das Schloss Sickendorf, von 9 bis 16 Uhr

Nidderau

5. Juni - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Seligenstadt

Wiesbaden

4. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 16 bis 21 Uhr

Wölfersheim

5. Juni - Hofflohmarkt in der Erbsengasse 10, von 8 bis 12 Uhr

Wöllstadt

5. Juni - Dorf-Hofflohmarkt in Ober-Wöllstadt, in allen Straßen, von 9 bis 16 Uhr

