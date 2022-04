Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Vilbel

10. April - Flohmarkt am Einrichtungshaus in Dortelweil, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

9. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

10. April - Modellbahn- & Spielzeugbörse in der Orangerie, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Flörsheim

9. April - Floh- & Trödelmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzberger Straße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Florstadt

10. April - Dorfflohmarkt im Ortsteil Stammheim, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

9. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

9./10. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

9. April - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 17 Uhr

Fulda

10. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt am Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Verrauchergroßmarkt in der Röntgenstraße 1-3, von 10 bis 17 Uhr

Gründau

10. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

10. April - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Hattersheim

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

9. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

10. April - Flohmarkt am Solarpark der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hilders

10. April - Flohmarkt im Ulstersaal, von 10 bis 18 Uhr

Homberg (Efze)

10. April - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6B, von 9 bis 16 Uhr

Künzell

10. April - Schallplattenflohmarkt im Ederzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Obertshausen

10. April - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oestrich-Winkel

10. April - Höfeflohmarkt in allen Ortsteilen, von 10 bis 17 Uhr

Offenbach

10. April - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

9. April - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Ronneburg

9. April - Antik-Flohmarkt, Am Eisig, Neuwiedermus, von 9 bis 14 Uhr

Wiesbaden

9. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 6 bis 14 Uhr

10. April - Antikmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

8./9./ 10. April - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr

