Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad König

5./6. Mai - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Orb

1. Mai - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

1. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

6. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 7 bis 15 Uhr

Beerfelden

1. Mai - Flohmarkt auf dem Campingplatz Freienstein, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

6. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

3. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 2, von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

Florstadt

6. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße 12, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

1. Mai - Antikmarkt auf der Zeil, Höhe Konstablerwache, von 9 bis 18 Uhr

1. Mai - Höfeflohmarkt im Ortskern von Zeilsheim, mit über 200 Anbietern, von 9 bis 17 Uhr

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

5. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

5. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

5. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita „Im Bogen“, Huswertstraße 36, von 14 bis 16 Uhr

6. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

6. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Friedberg

6. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 12 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

1. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

4. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hadamar

6. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße 11, von 8 bis 17 Uhr

Hammersbach

5./6. Mai - Hausflohmarkt in der Hintergasse 8, Langenberggeim, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Hanau

5. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 14 bis von 16.30 bis Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

5. Mai - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

5. Mai - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Königstein

6. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Fußgängerzone, im Kurpark und auf dem Kapuzinerplatz, von 7 bis 16 Uhr

Kronberg

5. Mai - Braun+Design-Sammlerbörse in der Frankfurter Straße 145, von 10 bis 16 Uhr

Langen

5. Mai - Flohmarkt am Langener Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Langgöns

6. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Lauterbach

6. Mai - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Mainhausen

5. Mai - Hofflohmarkt in der Hauptstraße von 15 bis 19, von 10 bis 14 Uhr

Maintal

5. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

5. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

2. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

6. Mai - Kinder- und Jugendflohmarkt, Montessori-Schule, von 12 bis 15 Uhr

Neu-Isenburg

5. Mai - Floh- und Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

Oberursel

5. Mai - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt im Gewerbegebiet, An den drei Hasen 55, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

1. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

5. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Reinheim

5. Mai - Blumen- & Pflanzenbörse im Stadtpark, von 10 bis 12 Uhr

Seligenstadt

3. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

5. Mai - Flohmarkt an der Mainuferpromenade, von 10 bis 15 Uhr

Villmar

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt rund um den Bahnhof Aumenau, Leistenbachstraße 1, von 6 bis 16 Uhr

Waldeck

5./6. Mai - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Weilmünster

5./6. Mai - Flohmarkt auf dem Busparkplatz der Grundschule, jeweils von 9 bis 14 Uhr

Wetzlar

5. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Naunheimer Straße, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

1. Mai - Tausch- & Flohmarkt an der Reduit, MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

2. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

6. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

