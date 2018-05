Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

13. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Bei der Nachtweide, Oberau, von 8 bis 14 Uhr

Aßlar

13. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

13. Mai - Privater Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, entfällt bei Regen!

Bad Nauheim

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

13. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

13. Mai - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

13. Mai - Flohmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

12. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt im Dammweg 2, von 8 bis 14 Uhr

Eberbach

13. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt am Bahnhof, von 12.30 bis -17 Uhr

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

8. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 2, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

10. / 12. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, Donnerstag von 12 bis 16 Uhr und Sa von 14 bis 18.30 Uhr

12. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

12. Mai - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

12. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal von St. Sebastian, Heddernheim, von 12 bis 15 Uhr

12. Mai - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

12. Mai - Hofflohmarkt, Spessartstraße 8, von 10.30 bis -17 Uhr

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Groß handelsmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

10. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Gießen

10. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Westoria, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

13. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, ab 08 Uhr

Groß-Gerau

12. Mai - Flohmarkt auf dem Sportgelände der SG Dornheim 1886 e.V., von 17 bis 21 Uhr

Gründau

11. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

13. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hattersheim

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

12. Mai - Floh- und Trödelmarkt, Lorscher Str, Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

13. Mai - Flohmarkt ohne Neuware, Parkplatz Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Heusenstamm

13. Mai - H0-Modellautobörse, Sportzentrum Martinsee, von 10 bis 14 Uhr

Hofheim

10. Mai - Briefmarken- und Münztausch-Tag in der Stadthalle, von 9 bis 15 Uhr

Kelkheim

10. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 8 bis 16 Uhr

13. Mai - Flohmarkt im Mittelweg/Großer Haingraben, von 11 bis 17 Uhr

Lampertheim

8. / 12. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lich

10. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Wall, ab 08 Uhr

Limburg

13. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

10. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 8 bis 15 Uhr

12. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

12. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Offenbach

12. Mai - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Ring-Center, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

12. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Petersberg

13. Mai - Flohmarkt am Liebig-Center in der Pacelliallee, von 8 bis 17 Uhr

Rodenbach

13. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach v.d.H.

13. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schlangenbad

12. / 13. Mai - Blumenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr, Am Gerätehaus in Hausen vor der Höhe, Samstag ab von 9.30 bis und Sonntag ab von 10.30 bis Uhr

Wehrheim

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Wiesenau, von 8 bis 15 Uhr

Weilburg

12. / 13. Mai - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz in der Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

11. / 12. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, Freitag von 16 bis 22 und Samstag von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

9. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

10. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufsmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

13. Mai - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr



