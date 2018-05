Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

26. Mai - Hofflohmarkt in der Heugasse 2, Lindheim, von 9 bis 15 Uhr

Aßlar

27. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Brensbach

27. Mai - Flohmarkt, Bahnhofsstraße 81, Wersau, von 10 bis 15 Uhr

Butzbach

26. Mai - Bücherflohmarkt, Rechtenbachstraße 8, Pohl-Göns, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

27. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

26. Mai - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

26. Mai - Hausflohmarkt, Wenzelweg 4, Heddernheim, von 10 bis 16 Uhr

26. Mai - Kinderfest mit Kinderflohmarkt im auf dem Sossenheimer Kirchberg, von 14 bis 17 Uhr

27. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

27. Mai - Flohmarkt in Obberad, Buchrainplatz, von 10 bis 16 Uhr

Gersfeld

27. Mai - Großflohmarkt, in der Rhönmarkthalle, Maiengraben, von 8 bis 17 Uhr

Gründau

25. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz, in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hasselroth

27. Mai - Hof- & Garagenflohmarkt, Alte Dorfstraße 12, Niedermittlau, ab 9 Uhr

Heppenheim

26. Mai - Floh- und Trödelmarkt, Lorscher Str, Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

27. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

26./ 27. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz Schwanenwiese, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

22./ 26. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

27. Mai - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Langgöns

27. Mai - Kinderkleidermarkt, im Bürgerhaus, von 13 bis 15 Uhr

Linsengericht

27. Mai - Flohmarkt, Am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

26. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

26. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Melsungen

27. Mai - Flohmarkt, rund um das Dienstleistungszentrum, Sandstraße 13, von 10 bis 16 Uhr

Mörfelden-Walldorf

26. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

23. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

26. Mai - Hof- und Garagenflohmarkt, Wetteraustraße 5, Borsdorf, von 10 bis 16 Uhr

27. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse 1, von 8 bis 14 Uhr

Offenbach

26. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

27. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Reiskirchen

27. Mai - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rüsselsheim

26. Mai - Hofflohmarkt, Böllenseesiedlung, von 11 bis 16 Uhr

Seligenstadt

24. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

26. Mai - Secondhand-Basar, rund ums Kind, Pfarrheim, Niederklein, von 12.30 bis 15 Uhr

Wetzlar

26./ 27. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz „Bachweide“, jeweils von 8 bis 17 Uhr

26. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

27. Mai - Antik- und Raritätenmarkt, Festplatz Finsterloh, Frankfurter Straße 111, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

23. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

27. Mai - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

