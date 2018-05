Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

3. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Orb

3. Juni - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

3. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

Brachtal

3. Juni - Flohmarkt & Sammler-Markt im Brachtal-Museum, Spielberg, von 10 bis 17 Uhr

Darmstadt

2. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

3. Juni - Second-Hand-Modemarkt in der Eissporthalle, von 11 bis 16 Uhr, eintrittspflichtig

Dreieich

3. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

29. Mai/3. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Fernwald

31. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, ab 8 Uhr

Florstadt

3. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße 12, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

2. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

2. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt im Kelsterbacher Weg, Schwanheim, von 8 bis 14 Uhr

2. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

2. Juni - Flohmarkt, Bahnhofsvorplatz, Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

2. Juni - Haus- & Hofflohmarkt in der Waldschulstraße 142, Griesheim, von 9 bis 14 Uhr

3. Juni - Antik-, Trödel & Flohmarkt, Parkplatz auf dem Verbrauchermarkt, Ernst-Wiss-Straße, von 10 bis 16 Uhr

3. Juni - Vorgartenflohmarkt, Sindlingen Nord, von 11 bis 17 Uhr

31. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Hessen Center, von 10 bis 16 Uhr

31. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahr hunderthalle, von 10 bis 16 Uhr

Freigericht

3. Juni - Flohmarkt auf dem Gelände des MSC, Barbarossastraße 61, von 8 bis 16 Uhr

Friedberg

31. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Friedrichsdorf

3. Juni - Antik- & Trödelmarkt, Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fuldabrück

31. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Gelnhausen

3. Juni - Flohmarkt, Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

31. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Einkaufsmarkt im Weißkirchenweg, von 10 bis 16 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

1. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

2. Juni - Floh- und Trödelmarkt, Lorscher Straße, Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirschhorn

3. Juni - Trödelmarkt auf dem Chateau-Landon-Platz, von 8 bis 17 Uhr

Künzell

3. Juni - Flohmarkt, Frankengrund 9, von 8 bis 17 Uhr

Lampertheim

29. Mai/2. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

3. Juni - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Maintal

2. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

2. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

30. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

2. Juni - Hofflohmarkt, Fundus-Helden-Gelände, von 9 bis 16 Uhr

3. Juni - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, von 10 bis 15 Uhr

31. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Nidder Forum, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

2. Juni - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes im Gewerbegebiet, An den drei Hasen, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

2. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

3. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

3. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Raunheim

31. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Reinheim

3. Juni - Frauen- & Teenagerflohmarkt auf dem Sportgelände des FSV Spachbrücken, von 11 bis 14 Uhr

Ronneburg

3. Juni - Straßenflohmarkt in der Marienstraße Hüttengesäß, von 11 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

31. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

1./2. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

3. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

30. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

31. Mai - Trödelmarkt, Auf der Bierau 1, Delkenheim, ab 8 Uhr

