Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

10. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Bei der Nachtweide, Oberau, von 8 bis 14 Uhr

Bad König

9./10. Juni - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Soden

10. Juni - Mädelsflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, von 10 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

10. Juni - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz in der Büdinger Straße, von 7 bis 15 Uhr

Beerfelden

10. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Büdingen

10. Juni - Hof- und Gartenflohmarkt, Kellergasse 35, von 10 bis 17 Uhr

Burghaun

10. Juni - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

10. Juni - Flohmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Edertal

10. Juni - Antik- & Flohmarkt am Landgasthof in Wellen, von 10 bis 17 Uhr

Eschborn

5. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

7./9. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

9./10. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

9. Juni – Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

9. Juni - Nightmarket im Atelier, Schwedlerstraße 1-5, von 16 bis 24 Uhr

10. Juni - Flohmarkt „zwischen den Brücken“ – auf Privatgrundstücken zwischen der Autobahnbrücke Hausen bis zur Praunheimer Brücke, von 11 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

10. Juni - Flohmarkt und Bücherflohmarkt in der Ostpreußenstraße 33a, von 12.30 bis -17 Uhr

Fulda

9./10. Juni - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag mit privatem Automarkt, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 17 Uhr

Gelnhausen

9. Juni - Internationale Fußball- und Sportsammlerbörse in der Kinzighalle Roth, von 9 bis 15 Uhr

Groß-Zimmern

10. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

8. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

10. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

9. Juni - Flohmarkt in der Radsporthalle, von 10 bis 13 Uhr

Heppenheim

9. Juni - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

9. Juni - Hofflohmarkt in über 30 Höfen in der Innenstadt, von 9 bis 16 Uhr

Herborn

10. Juni - Flohmarkt ohne Neuware, Parkplatz Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Lampertheim

5./9./10. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

9. Juni - Flohmarkt am Langener Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Lich

10. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Wall, ab 8 Uhr

Maintal

9. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

9. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

6. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

10. Juni - Second-Hand-Modemarkt in der Hugenotten-Halle, von 10 bis 16 Uhr, eintrittspflichtig

Oberursel

6. bis 9. Juni - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, mit DVDs u.a., von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

9. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

9. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

10. Juni - Flohmarkt, Festhalle, Dorn-Asssenheim, von 9 bis 13 Uhr

Rodenbach

10. Juni - Antik-/ Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Seligenstadt

7. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Wächtersbach

10. Juni – Flohmarkt auf dem Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Wehrheim

10. Juni - Floh- und Trödelmarkt, auf Festplatz Wiesenau, von 8 bis 15 Uhr

Weilburg

9./10. Juni - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz in der Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

9. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

9. Juni - Flohmarkt in der Alloheim-Residenz, Kalsmuntstraße 68-74, von 14 bis 17 Uhr

10. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Naunheimer Straße, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

7. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

10. Juni - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

10. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

10. Juni - Dorf- und Hofflohmarkt, in allen Straßen, Ober-Wöllstadt, von 9 bis 16 Uhr

Zwingenberg

9. Juni - Trix-Modellbahnausstellung und –börse in der Melibokushalle, von 12 bis 16 Uhr

