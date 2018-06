Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. Juni - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

17. Juni - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

17. Juni - Flohmarkt, Am Palmusacker 10 von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

17. Juni - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Butzbach

17. Juni - Floh- & Antikmarkt im Industriegbiet Ost, von 6 bis 15 Uhr

Dieburg

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt im Dammweg 2, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

16. Juni - Benefizflohmarkt im kath. Gemeindehaus, von 8 bis 13 Uhr

Dreieich

16./17. Juni - Privater Flohmarkt im Sudetenring 184, mit Glas- und Porzellanfiguren, Wanduhren und Haushaltswaren

Echzell

17. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

17. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Frankfurt

14./16. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

16./17. Juni - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse am Wasserturm in Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Anlage 2 des KGV Bockenheim, zwischen Europaturm und Markuskrankenhaus, von 10 bis 16 Uhr

16. Juni - Flohmarkt im „Heimchen“, Unterliederbach, von 13 bis 18 Uhr

16. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

16. Juni - Hofflohmarkt, Am Eiswerk, Bergen-Enkheim, von 14 bis 16 Uhr

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

17. Juni - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

17. Juni - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

17. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

17. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

16. Juni - Historischer Hof- und Straßenflohmarkt in der Cramer-Klett-Siedlung, von 14 bis 18 Uhr

Gründau

15. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hattersheim

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

16. Juni - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

16./17. Juni - Flohmarkt, beim Groß-Kärber Dorffest, Hof der Bäckerei, Burg-Gräfenröder Straße 5, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr – nicht bei Regen!

17. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

16. Juni - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

12./16. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

17. Juni - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Langgöns

17. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Lich

17. Juni - Haus- & Hofflohmarkt im gesamten Ortskern von Birklar, von 11 bis 17 Uhr

Limburg

17. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

16. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

16. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

17. Juni - Hof-Flohmärkte im Wasserturmviertel, von 10 bis 16 Uhr

Mühlheim

13. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niddatal

17. Juni - Dorf-Trödel- & Flohmarkt im Ortskern von Ilbenstadt, von 10 bis 17 Uhr

Ober-Mörlen

17. Juni - Höfe-Flohmarkt in mehr als 40 Höfen im ganzen Ort, von 11 bis 16 Uhr

Ortenberg

16. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Rodgau

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße 2, Weiskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

17. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

17. Juni - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seligenstadt

14. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

17. Juni - Flohmarkt in der Innenstadt, von 6 bis 16 Uhr

Wetzlar

16. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

17. Juni - Flohmarkt am Baumarkt, Dillfeld 21, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

14. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

16. Juni - Flohmarkt, im Parkfeld Biebrich, von 7 bis 14 Uhr

17. Juni - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

