Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, Bei der Nachtweide, von 8 bis 14 Uhr

Asslar

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

6./7. Juli - Kunst & Trödelmarkt, in der Wiesenstraße 8, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Bad König

7./8. Juli - See-Flohmarkt am Kurparksee, Sa von 7 bis 18 Uhr, So von 7 bis 16 Uhr

Bad Soden-Salmünster

8. Juli - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Burghaun

8. Juli - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude in Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

8. Juli - Flohmarkt, Beethoveplatz/Nibelungenstraße, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

3. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Str., von 8 bis 14 Uhr

Fernwald

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Rudolf-Diesel-Str., ab 8 Uhr

Frankfurt

5./7. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7./8. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, Sa von 14 bis 18.30 Uhr und So von 10 bis 16 Uhr

7. Juli - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

7. Juli - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz in Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

7. Juli - Hof-Flohmarkt am Uhrtürmchen Bornheim, Spessartstr. 8, von 10.30 bis -17 Uhr

Freigericht

8. Juli - Privater Hallenflohmarkt, Industriestr. 13, ganztägig

Fulda-Galerie

7. Juli - Flohmarkt und privater Automarkt auf dem Messegelände, Wolf-Hirth-Straße, von 10 bis 17 Uhr

8. Juli - Flohmarkt auf dem Messegelände, Wolf-Hirth-Straße, von 8 bis 17 Uhr

Groß-Zimmern

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

6. Juli - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Str. 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

8. Juli - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Mainzer Landstr. 11, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

7. Juli - Flohmarkt, Otto-Hahn-Str., Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

Heppenheim

7. Juli - Floh- und Trödelmarkt, Lorscher Str, Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

8. Juli - Flohmarkt ohne Neuware, Parkplatz Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Kassel

7. Juli - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Künzell

8. Juli - Schallplatten-Garagenflohmarkt, Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lampertheim

3./7./8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

7. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

7. Juli - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mühlheim

4. Juli - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

7. Juli - Floh- und Trödelmarkt, Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

Oberursel

7. Juli - Bücher-Flohmarkt, Stadtbücherei am Marktplatz, von 10 bis 13 Uhr

7. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Offenbach

8. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Ring-Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

7. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Seligenstadt

5. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

8. Juli - Floh- und Trödelmarkt, auf dem Festplatz Wiesenau, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

8. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

7. Juli - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

4. Juli - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenstadt, von 13 bis 18 Uhr

8. Juli - Antikmarkt am Adler-Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

8. Juli - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

8. Juli - Mädchen-Flohmarkt auf dem Dernschen Gelände, Friedrichstraße, von 11 bis 16 Uhr

8. Juli - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt im Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

