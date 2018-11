Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. November - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 7 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

16. bis 18. November - Großer Herbstflohmarkt, im Pfarrzentrum St. Nikolaus, jeweils von von 14 bis 18 Uhr

Darmstadt

17. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

16. November - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

13./15. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, jeweils von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

17./18. November - Herbst-Flohmarkt, im VAMV, Adalberstraße 15/17, Bockenheim, von 10 bis 16 Uhr

17. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

17. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

17. November - Flohmarkt in Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 18 bis 23 Uhr, Eintrittspflichtig

17. November - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

18. November - Antikmarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis 16.30 Uhr, Eintrittspflichtig

18. November - Flohmarkt für Baby- und Kindersachen, im Bürgerhaus Harheim, von 13 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

18. November - Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Semd, Außerhalb 13a, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Haiger

15. November - Markt der Möglichkeiten, im ev. Gemeindehaus, hinter der Stadtkirche, Kreativmarkt, von 13 bis 17 Uhr

Hanau

17. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

Heppenheim

17. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

18. November - Modelleisenbahn-, Modellauto- & Spielzeugmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 16 Uhr

Hosenfeld

18. November - Spielzeugbasar im Bürgerhaus Jossa, von 14 bis 16 Uhr

Kelkheim

17. November - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

13./17. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

17. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

14. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

17. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

18. November - Flohmarkt rund ums Kind beim TV 1861 Bieber, Seligenstädter Straße 34, von 14 bis 16 Uhr

Ortenberg

17. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Reichelsheim

18. November - Weihnachtsflohmarkt, Sporthalle Dorn-Assenheim, von 12 bis 17 Uhr

Rockenberg

17./18. November - Bücherbasar im Pfarreim St.Bardo, Oppershofen, am Samstag von 16 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr

Rödermark

17. November - Vorsortierter Spielzeugbasar im Forum, Heitkämperstraße 61, von 14 bis 16 Uhr

Rodgau

17. November - Kreativmarkt, Kita „Burg Schlotterstein“, Alter Weg 60, von 14 bis 18 Uhr

Rossdorf

18. November - Modellbahnmarkt in der Rehberghalle, 10 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

17. November - Wintermarkt mit Kunsthandwerk, mit Keramik, Holzkunst und Wohnaccessoires, Königstädter Straße 4, 40 und 52, von 11 bis 17 Uhr

Schwalmstadt

18. November - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Wetzlar

17. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

