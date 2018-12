Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. Dezember - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Homburg

15. Dezember - Flohmarkt im Bürgerhaus Kirdorf, Stedter Weg 40, von 13 bis 17 Uhr

Bad Soden

16. Dezember - Weihnachts-Mädelsflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, Hauptstraße, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Burghaun

16. Dezember - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

15. Dezember - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

16. Dezember - Flohmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 17 Uhr

Dreieich

16. Dezember - Flohmarkt, Phillipp-Köppen Halle, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Erlensee

16. Dezember - Flohmarkt in der Erlenhalle, Am Rathaus 22, von 8 bis 15.30 Uhr

Frankfurt

13./15. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15./16. Dezember - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse am Wasserturm in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

15. Dezember - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

16. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 10 bis 16 Uhr

16. Dezember - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

16. Dezember - Kunst-, Krempel- und Handwerk-Flohmarkt in der Berkersheimer Obergasse 12, von 12 bis 18 Uhr

Friedberg

16. Dezember - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Hanau

15. Dezember - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

Heppenheim

15. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

15./16. Dezember - Flohmarkt in und um die Turnhalle am Reithagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Kassel

15./16. Dezember - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

16. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

11./15. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Mühlheim

12. Dezember - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Obertshausen

15. Dezember - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Offenbach

15. Dezember - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

15. Dezember - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Rodgau

16. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weißkirchen, von 10 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

16. Dezember - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Wetzlar

15. Dezember - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

15./16. Dezember - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen