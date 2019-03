Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

10. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Sooden-Allendorf

8. März - Mädchen- und Frauenflohmarkt in der Rhenanusschule, 19-21 Uhr

Bad Vilbel

9. März - Kinderkleiderbasar in der Sporthalle in der Carl Schurz-Straße 33, Heilsberg, von 13 bis 15 Uhr

Brensbach

9. März - Bekleidungsflohmarkt im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr

10. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Burghaun

10. März - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

9. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

10. März - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Orangerie, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Frankfurt

7./ 9. März - Floh-, Trödelmarkt Höchst, Pfaffenwiese, Jahrhunderthalle, Donnerstag von 8 bis 14 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

9. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

9. März - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

9. März - Flohmarkt rund ums Kind im evangelischen. Gemeindezentrum Bergen, Am Königshof, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

9. März - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

10. März - Flohmarkt, auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

Fritzlar

9./ 10. März - Flohmarkt in der Stadthalle, Samstag von 10 bis 17 und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Fulda

10. März - Modelleisenbahn- und Autofachmarkt, Probsteihaus, Rathausplatz 2, Petersberg von 10 bis 15 Uhr

Gersfeld

10. März - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Groß-Zimmern

10. März - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

9. März - Flohmarkt in der Otto-Hahn Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

9. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

10. März - Flohmarkt, oberhalb der Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Kelkheim

9. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Marburg

9. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

6. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

9. März - Flohmarkt im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis 17 Uhr

Münster

9. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Gersprenzhalle, von 11 bis von 13.30 bis Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Neckarsteinach

10. März - Trödelmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Niederdorfelden

10. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

Niedernhausen

9. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Lenzenberghalle Niederseelbach, von 13.30 bis -16 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Ober-Mörlen

10. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bonifatiussaal, von 11 bis von 12.30 bis Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Offenbach

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Pohlheim

10. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte Watzenborn Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

10. März - Flohmarkt rund ums Kind im Lebenshilfe Kindergarten, Garbenteich, von 13 bis 16 Uhr

Rodenbach

10. März - Antik-,Trödel- und Flohmarkt Parkplatz am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

10. März - XXL-Flohmarkt, Second-Hand-Mode für Mollige im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Rosbach v.d.H.

10. März - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Roßdorf

10. März - Kindersachen-Flohmarkt im Bürgerhaus Gundernhausen, von 11 bis 14 Uhr

Sulzbach

10. März - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Wehrheim

10. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz "Wiesenau", von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

9. März - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

9. März - Fastnachts- und Festkleiderbasar im Ferrutiushaus, Herrenstraße von 13 bis 15, MZ-Kostheim

10. März - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

10. März - Flohmarkt in der Römerhalle, Ober-Wöllstadt, von 9 bis 14 Uhr

