Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. März - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

16./17. März - Bücher- & Medienflohmarkt im Pfarrheim Maria Himmelfahrt, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr

17. März - Flohmarkt rund ums Kind im Rosensaal Steinfurth, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bruchköbel

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Niederissigheim, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Bürstadt

16./17. März - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St.-Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

17. März - Floh- und Antikmarkt, am Baumarkt, Industriegebiet Ost, von 6 bis 15.30 Uhr

17. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Griedel, von 13.30 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

16. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

17. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Eschborn

12. März - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Mobelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

17. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

14./16. März - Floh-, Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

15. März - Kinderkleiderbörse in der ev. Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, von 15 bis 17 Uhr

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, Arnsburger Straße 24, von 13 bis 16 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der kath. Gemeinde St. Jacobus, Mauritiusstraße 10, von 10 bis 12 Uhr, Schwangere ab 9.30 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita 96, In den Schafgärten 23, Harheim, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

16. März - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

17. März - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

17. März - Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug, Gemeindesaal St. Antonius, Bettinastraße 26, von 12 bis 15 Uhr

Gießen

17. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße 3, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Groß-Umstadt

16./17. März - Büchermarkt mit Hörbüchern, CDs, DVDs und Spielen in der Stadthalle, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Hanau

16. März - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Hattersheim

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

16. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Limburg

17. März - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

16. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

16. März - Bücherflohmarkt in der Stadthalle, Waldstraße 100, von 9 bis 13 Uhr

Mühlheim

13. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

17. März - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

Münster (bei Dieburg)

16. März - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, Heinrich-Heine-Straße 6 von 12.30 bis 16 Uhr

Offenbach

16. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

16. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Roßdorf

17. März - Flohmarkt für große Größen im Bürgerhaus Gundernhausen, von 13 bis 16 Uhr

17. März - Modellbahnmarkt in der Rehberghalle, von 10 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

17. März - Flohmarkt in der Markthalle, von 9 bis 16 Uhr

Trebur

17. März - Flohmarkt in der TV-Turnhalle, Hauptstraße 60, von 11 bis 15 Uhr

Weiterstadt

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

16. März - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

16. März - Flohmarkt im Schlosspark Biebrich, Parkfeld, von 7 bis 14 Uhr

17. März - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

17. März - Trödelmarkt im Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

