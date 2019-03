Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

24. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

22. März - Flohmarkt in der neuen Mensa der Hoelderlin-Schule, Hessenring 156, ab 16 Uhr

Biebesheim am Rhein

24. März - Anglerflohmarkt in der Kulturhalle, ab 9 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Darmstadt

23./24. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

24. März - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Erlensee

22. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Erlenhalle, ab 19 Uhr

24. März - Modellbahn- & Spielzeugbörse in der Fallbachhalle, Langendiebach, von 10 bis 15 Uhr

Eschborn

19. März - Floh-, Trödel- & Krammarkt, am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

24. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

21./23. März - Floh-, Trödelmarkt Höchst, Pfaffenwiese, Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

23./24. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

23./24. März - Flohmarkt rund ums Kind, Am Erlenbruch 123, jeweils von 10 bis 15 Uhr

23. März - Flohmarkt „Alles, was Räder hat“ in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 1, von 11 bis 13 Uhr

23. März - Flohmarkt im Paulinum, Valentin-Senger-Straße 136a, von 14 bis 17 Uhr

23. März - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

24. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Golfstraße 17, Niederrad, von 14 bis 16 Uhr

24. März - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern von Rödelheim, von 11 bis 15 Uhr

Gießen

24. März - Flohmarkt am Möbelmarkt im Gewerbegebiet Gießen-West, ab 8 Uhr

Hanau

23. März - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hasselroth

24. März - Teeniebasar in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 14 bis 16 Uhr

Heppenheim

23. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Höchst/Odenwald

24. März - Flohmarkt auf dem Montemelianer Platz, von 8 bis 17 Uhr

Karben

24. März - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

24. März - Lego- und Playmobil-Flohmarkt in der Grundschule am Römerbad in Okarben, von 11 bis 15 Uhr

Kelkheim

23. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Langen

22. März - Flohmarkt in der Neuen Stadthalle, von 17 bis 22 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Maintal

23. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

23. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

23. März - Modellautobörse im Bürgerhaus Mörfelden, Westendstraße 60, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Mühlheim

20. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

24. März - Floh- & Trödelmarkt am Feldbergcenter, Gustav-Heinemann-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Oberzent

24. März - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, Adalbert-Stifter-Straße 2, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

23. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

24. März - Flohmakt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

23. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

24. März - Flohmarkt am Justus-Liebig-Center, Pacelliallee, von 8 bis 17 Uhr

Raunheim

24. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Trebur

23./24. März - Privater Hofflohmarkt, Treburer Straße 5, Geinsheim, von 10 bis 16 Uhr

Waldeck

23./24. März - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wetzlar

23. März - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

24. März - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

