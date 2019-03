Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

31. März - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, Kurparkstraße 1, von 10 bis 17 Uhr

Butzbach

31. März - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14 bis 17 Uhr

31. März - Sortierter Kinderflohmarkt in der Mehrzweckhalle Nieder-Weisel, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Darmstadt

30. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

31. März - Flohmarkt am Baumarkt in der Albert-Einstein-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Dreieich

30./31. März - Damen- & Herrenkleiderbasar im Gemeindehaus Dreieichenhain, Fahrgasse 57, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr

Eberbach

31. März - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, von 12.30 bis 17 Uhr

Erzhausen

30. März - Sortierter Basar rund ums Kind im Bürgerhaus, von 13 bis 15.30 Uhr

Eschborn

26. März - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

31. März - Bücherflohmarkt im Volksbildungswerk, Jahnstraße 3, von 13 bis 17 Uhr

Florstadt

30. März - Sortierter Flohmarkt für Erwachsenenkleidung und Bücher im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

28./30.März - Floh-, Trödelmarkt Höchst an der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

30. März - Flohmarkt im Familien-Markt, Röntgenstraße 10, Bergen-Enkheim, von von 11 bis 15 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Schulhof der Fried-Lübbecke-Schule, Im Uhrig 17, von 14 bis 17 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Peter und Paul, Heddernheimer Landstraße 47, von 14 bis 16 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind im kath. Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt, Auf der Beun, von 10 bis 14 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, Arnsburger Straße 24, von 13 bis 16 Uhr

30. März - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

30. März - Hofflohmarkt in der Waldschulstraße 142, von 9 bis 14 Uhr

31. März - Floh- und Trödelmarkt, Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

31. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Regenbogengemeinde, Westerwaldstraße 20, von 13 bis 15 Uhr

31. März - Flohmarkt rund ums Kind im Kinderzentrum, Am weißen Turm 13b, Bergen, von 13 bis 15 Uhr

31. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindezentrum Hausen, Alt Hausen 3, von 11 bis 14.30 Uhr

31. März - Spielzeug-Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Erlenbach, von 11 bis 13 Uhr, Schwangereneinlass ab 10.30 Uhr

Friedberg

30. März - Flohmarkt für große Größen (ab Gr. 44) in der Straßheimer Straße 5 & 9, von 11 bis 14 Uhr

31. März - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

Friedrichsdorf

30./31. März - Hof-Flohmarkt in Burgholzhausen, Alt Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 18 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Vereinsturnhalle in Burgholzhausen, Am Sauerborn, von 12.30 bis 14.30 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Fulda

31. März - Großflohmarkt im Einkaufszentrum, am Rosengarten, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

31. März - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

31. März - Flohmarkt am Möbelmarkt, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Hainburg

31. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Georg-Flohr-Radsporthalle, Uferstraße 19, Klein-Krotzenburg, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Hanau

30. März - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

30. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Karl-Marx-Straße 43, von 15 bis 17 Uhr

Heppenheim

30. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirzenhain

30. März - Privater Hallenflohmarkt, von 8 bis 16 Uhr

Hofheim

31. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

31. März - Basar für Baby- und Kindersachen, KiTa Zauberwald, Hermann-Löns-Straße 11am Dörnigheim, von 14 bis 16 Uhr

Marburg

30. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

27. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niddatal

31. März - Kreativmarkt im Bürgerhaus Assenheim, von 14 bis 18 Uhr

Offenbach

30. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

31. März - Flohmarkt rund ums Kind, beim TV 1861 Bieber, Seligenstädter Straße 34, von 14 bis 16 Uhr

Ortenberg

30. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Roßdorf

31. März - Fahrradbörse in der Schulgasse 27, von 12 bis 14 Uhr

Seligenstadt

31. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Froschhausen, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Usingen

30. März - Sortierter Basar rund ums Kind in der Buchfinkenschule, Eschbach, von 13 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

31. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weimar

31. März - Sortierter Damenkleiderbasar im Bürgerhaus Niederwalgern, von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

30. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Gräfenhausen, von 13 bis 17 Uhr

Wetzlar

30. März - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

31. März - Antik- und Raritätenmarkt, Festplatz Finsterloh, Frankfurter Straße 111, von 7 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen