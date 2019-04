Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

7. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauenwaldhalle, Nieder-Mörlen, von 13 bis 16.30 Uhr

Bad Vilbel

7. April - Flohmarkt rund ums Kind im katholischen Gemeindesaal, Massenheim, Harheimer Weg 2, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Bad Wildungen

6./7. April - Flohmarkt auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Bruchköbel

5. April - Flohmarkt für Teeniekleidung ab Gr. 128, Spielsachen und Trödel, im Bürgerhaus Oberissigheim, von 18.30 bis 20.30 Uhr

6. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Butzbach

4. April - Fahrradbasar im Dorfpark Ostheim, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

6. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

7. April - Internationale Fotobörse in der Alarich-Weiss-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

7. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

4. April - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9.30 bis 11.30 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Erlensee

7. April - Flohmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

2. April - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

7. April - Floh- & Trödelmarkt in der Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

4./6. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

6. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

6. April - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

6. April - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

6. April - Vinylflohmarkt in der Leipziger Straße 91, von 11 bis 17 Uhr

7. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

6. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Dorheim, von 14 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7. April - Antik & Trödelmarkt, am Lebensmittelmarkt im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gersfeld

7. April - Antik-, Trödel- & Flohmarkt an und in der Rhönmarkthalle von 8 bis 16 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

7. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

7. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustr., Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

6. April - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

7. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

6. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

6. April - Anglerflohmarkt auf dem Campingplatz, von 10 bis 13 Uhr

Kassel

6./7. April - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, am Samstag von 9 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

2./6. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

6. April - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

7. April - Flohmarkt rund ums Kind und Osterbasar im Montessori-nanuS, Robert-Bosch-Straße, von 11 bis 16 Uhr

Maintal

6. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

6. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Modautal

6. April - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Neutsch, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11 Uhr

Mühlheim

3. April - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

7. April - Floh- & Trödelmarkt in der Kultur- & Sporthalle Heldenbergen, von 11.30 bis 16 Uhr

7. April - Modellbahn- & Spielzeugbörse in der Mehrzweckhalle Erbstadt, von 10 bis 15 Uhr

Oestrich-Winkel

6. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Rheinstraße 19, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

6. April - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

7. April - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

6. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

7. April - Flomarkt am Einkaufszentrum „Neue Mitte“ Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

7. April - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturellen Mitte, Holzheim, von 13.30 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Seligenstadt

4. April - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wabern

6. April - Spielzeugbasar im Feuerwehrhaus Falkenberg, von 14.30 bis 16.30 Uhr

Weilburg

7. April - Jedermann-Markt auf dem Marktplatz, von 11 bis 18 Uhr

Wetzlar

6. April - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

7. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

7. April - Bücherflohmarkt mit CDs, DVDs, LPs und Spielen im ev. Gemeindehaus Melbach, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr

