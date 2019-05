Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

4. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 8 bis 14 Uhr

Bad Orb

1. Mai - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, Kurparkstraße 1, von 10 bis 17 Uhr

5. Mai - Flohmarkt zu Gunsten des Gradierwerks, in der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

1. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Zeppelinstraße, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Bad Wildungen

4./5. Mai - Flohmarkt auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Biedenkopf

5. Mai - Garten- und Pflanzenmarkt, am Landgrafenschloss, ab 10 Uhr

Butzbach

5. Mai - Höfeflohmarkt im gesamten Ortsteil Nieder-Weisel, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

4. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

5. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

3. Mai - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

5. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

30. April - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

4. Mai - Flohmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Florstadt

5. Mai - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Schnitzer-Straße, Höchst, von 10 bis 16 Uhr

2./4. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

4. Mai - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

4. Mai - Flohmarkt auf dem Gelände des Tierheims Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

4. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Feldscheidenstraße 34, von 11 bis 14 Uhr

4. Mai - Flohmarkt, An der Schwarzbachmühle 11, Goldstein, von 10 bis 15 Uhr

4. Mai - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

4. Mai - Hofflohmarkt in der Cronstettenstraße 52, von 11 bis 16 Uhr

5. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

5. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 12 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

5. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

4./5. Mai - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Gedern

5. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Festhalle Wenings, von 13 bis 16 Uhr

Gelnhausen

5. Mai - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße, von 8 bis 15 Uhr

5. Mai - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

5. Mai - Flohmarkt in de Helvetiastraße 1-8, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

4. Mai - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Hasselroth

5. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Hofacker-Halle, Taunusstraße 2, von 13.30 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

4. Mai - Höfeflohmarkt im Viertel rund um die Lindenstraße, von 9 bis 14 Uhr

Heusenstamm

4. Mai - Flohmarkt auf dem Kirchplatz Maria Himmelskron, Marienstraße, von 11 bis 15 Uhr

Hirschhorn

5. Mai - Trödelmarkt auf dem Chateau-Landon-Platz, von 8 bis 17 Uhr

Hirzenhain

5. Mai - Flohmarkt und Wohnungsauflösung, Am Wannenberg 11, von 8 bis 16 Uhr

Kassel

1. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus, Heinrich-Hertz-Straße, von 9 bis 16.30 Uhr

Königstein

5. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Fußgängerzone, im Kurpark und auf dem Kapuzinerplatz, von 7 bis 16 Uhr

Lampertheim

30. April/4. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lich

1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, von 8 bis 15 Uhr

Linsengericht

1. Mai - Flohmarkt, Am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

4. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Nidderau

5. Mai - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Oberursel

4. Mai - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

4. Mai - Flohmarkt in der ev. Versöhnungsgemeinde, Weißkirchener Straße 62, von 8 bis 12.30 Uhr

5. Mai - Trödelmarkt am Baumarkt, An den drei Hasen, von 8 bis 15 Uhr

Oberzent

1. Mai - Flohmarkt auf dem Campingplatz Freienstein, Gammelsbach, von 9 bis 16 Uhr

Offenbach

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

4. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

4. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

5. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

5. Mai - Flohmarkt in den Höfen der Nollgasse, von 9 bis 15 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

5. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Sport- & Festhalle Dorn-Assenheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Seligenstadt

2. Mai - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

1. Mai - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg, von 8 bis 15 Uhr

Villmar

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt rund um den Bahnhof Aumenau, von 7 bis 16 Uhr

Weilburg

4./5. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz „Hainallee“, jeweils von 8 bis 17 Uhr

4./5. Mai - Flohmarkt, Kirmesplatz, Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

4. Mai - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

1. Mai - Flohmarkt im Innenhof der Reduit, Mainz-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

1. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

5. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

