Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

12. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Lingelbach, von 9 bis 16 Uhr

Braunfels

12. Mai - Flohmarkt im Kurpark, Herrengarten, von 7 bis 15 Uhr

Burghaun

12. Mai - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 7 bis 17 Uhr

Darmstadt

11. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Erbach

12. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

10. Mai - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

7. Mai - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

9./11. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

11./12. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

11./12. Mai - Flohmarkt auf dem alten Flugplatz Bonames, jeweils von 12 bis 17 Uhr

11. Mai - Flohmarkt rund ums Kind, In den Aspen 2, Harheim, von 14 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

11. Mai - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

11. Mai - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 10.30 bis 17 Uhr

12. Mai - Bücherflohmarkt in der Leipziger Straße 91, Bockenheim, von 13 bis 16 Uhr

12. Mai - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

Freigericht

12. Mai - Flohmarkt, An der Freigerichthalle 1a, Altenmittlau, von 8 bis 16 Uhr

Gersfeld

12. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Groß-Umstadt

12. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Heubach, von 11 bis 17 Uhr

Groß-Zimmern

12. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

12. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

11. Mai - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

12. Mai - Kram-/Vintage- & Flohmarkt an der Reinhardskirche, Kesselstadt, Bienenstraße, von 11 bis 15 Uhr

Hattersheim

12. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

12. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Tiergartenstraße, von 9 bis 16 Uhr

Herborn

12. Mai - Flohmarkt, Parkplatz bei der Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Kassel

11. Mai - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Lampertheim

7./11. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

11. Mai - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Langenselbold

12. Mai - Antik- & Sammlermarkt im Schlosspark, von 10 bis 17 Uhr

Langgöns

12. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, von 8 bis 15 Uhr

Maintal

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

11. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

8. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

11. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

11. Mai - Wohnungsflohmarkt/Haushaltsauflösung, Karlstraße 40, von 11 bis 17 Uhr

12. Mai - Schnäppchenmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

11. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodenbach

12. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach v.d.H.

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schotten

11. Mai - Trödelmarkt auf dem Kirchlatz, von 8.30 bis 14.30 Uhr

Seligenstadt

9. Mai - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

9. Mai - Privater Garagenflohmarkt, Am Riedborn 31, von 9 bis 16 Uhr, nur bei trockener Witterung

Wanfried

12. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 8 bis 17 Uhr

Wehrheim

12. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

11. Mai - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

12. Mai - Flohmarkt in der Naunheimer Straße, Niedergirmes, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

8. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

12. Mai - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

