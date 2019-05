Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

18./19. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Homburg

19. Mai - Höfeflohmarkt im Usinger Weg, Kirdorf, von 11 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

19. Mai - Hofflohmarkt in der Schwalheimer Straße 9a-9p, von 10 bis 16 Uhr

Bad Soden-Salmünster

19. Mai - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

19. Mai - Trödelmarkt am Möbelhaus, Industriestraße 2, Dortelweil, von 8 bis 16 Uhr

Bürstadt

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Die Lächner 6-8, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

19. Mai - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

18. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

19. Mai - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

19. Mai - Flohmarkt am Rhönhof, Welkers, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

17. Mai - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

14. Mai - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

16./18. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

18. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

18. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der St.-Jakobs-Kirche, Kirchplatz 9, von 14 bis 17 Uhr

18. Mai - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

18. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern von Hausen, von 11 bis 15 Uhr

18. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Zentrum von Hausen, von 11 bis 15 Uhr

19. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

19. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

19. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

19. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

19. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Harheim, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Glashütten

18. Mai - Flohmarkt im Bürgerhaus, von 10 bis 14 Uhr

Hadamar

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

18. Mai - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

18. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 70, von 8 bis 15 Uhr

Karben

19. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kelkheim

19. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Frankenallee, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

14./18./19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

19. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Limburg

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße, von 10 bis 16 Uhr

Lorsch

19. Mai - Shabby-Markt in der Nibelungenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Maintal

18. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Industriestraße 6, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

18. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

15. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

19. Mai - Flohmarkt und Fahrradbasar, für Kinder & Jugendliche, Montessori-Schule, Carl-Zeiss-Straße 4, von 12 bis 15 Uhr

Nauheim

17./18. Mai - Abgabebasar für Damenkleider, -schuhe und Accessoires im Gemeindezentrum St. Jakobus der Ältere, Unter der Muschel 19, am Freitag von 19 bis 21.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 11 Uhr

Obertshausen

19. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

18. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

18. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Schwalmstadt

19. Mai - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

16. Mai - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

18. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Pfarrheim Niederklein, von 12.30 bis 15 Uhr

Staufenberg

19. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Marktstraße, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

18. Mai - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

19. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt am Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

15. Mai - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

18. Mai - Flohmarkt im Schlosspark Biebrich, Parkfeld, von 7 bis 14 Uhr

19. Mai - Trödelmarkt im Ostring 2, von 8 bis 16 Uhr

