Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

10. Juni - Flohmarkt am Baumarkt in der Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 14 Uhr

Brechen

9./10. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz an der B8, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Burghaun

9. Juni - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 7 bis 17 Uhr

Darmstadt

8. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

7. Juni - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

4./9. Juni - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, jeweils von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

8. Juni - Flohmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

6./8. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Industriepark Höchst, Robert-Schnitzer-Straße, von 8 bis 14 Uhr

8. Juni - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

8. Juni - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 10.30 bis 17 Uhr

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

10. Juni - LP- & CD-Börse mit Film-Bereich in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr

10. Juni - Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

9. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Wäldchen Ossenheim, ab 8 Uhr

Gelnhausen

8. Juni - Fußball- & Sportsammlermarkt in der Kinzighalle Roth, von 9 bis 14 Uhr

Gersfeld

10. Juni - Floh-/Antik- & Trödelmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

10. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Westoria, Gottlieb-Daimler-straße 27, von 8 bis 14 Uhr

Groß-Gerau

10. Juni - Flohmarkt in der Helvetiastraße 1-8, von 9 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

9. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

8. bis 10. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Obergasse 11, Klein-Auheim, jeweils von 10 bis 16 Uhr

08. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

8. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

8. Juni - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 9 bis 16.30 bis Uhr

Lampertheim

4./8. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

8.Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

9. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 8 bis 14 Uhr

Marburg

8. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

5. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

5. bis 8. Juni - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, Mittwoch-Freitag jeweils von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr

9. Juni - Trödelmarkt am Baumarkt, An den drei Hasen, von 8 bis 15 Uhr

Offenbach

8. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

8. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

9./10. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, jeweils von 8 bis 15 Uhr

Schlangenbad

10. Juni - Flohmarkt zum Weinfest, im Kurpark, von 10 bis 18 Uhr

Schotten

8. Juni - Trödelmarkt auf dem Kirchplatz, von 8.30 bis 14.30 Uhr

Seligenstadt

6. Juni - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Tann/Rhön

8./9. Juni - Antik-/Retro- & Flohmarkt in der Halle der ehem. Weberei, am Galgenberg 4, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

10. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

8. Juni - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

5. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

Wölfersheim

4. bis 6. Juni - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, jeweils von 18 bis 21 Uhr

