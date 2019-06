Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. Juni - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

16. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

15. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

16. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

16. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

14. Juni - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

11. Juni - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsbachtal

15./16. Juni - Haushaltsauflösungsflohmarkt in der Würzburger Straße 55, jeweils von 11 bis 16 Uhr

Florstadt

16. Juni - Höfeflohmarkt im gesamten Stadtgebiet von Stammheim, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

13./15. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstga von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

15. Juni - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

16. Juni - Privater Haus- & Hofflohmarkt in den Ortskernen von Praunheim und Hausen, ab 11 Uhr, teilnehmende Grundstücke sind mit Luftballons markiert

Freigericht

16. Juni - Flohmarkt, An der Freigerichthalle 1a, Altenmittlau, von 8 bis 16 Uhr

Gründau

16. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

15. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

16. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 70, von 8 bis 14 Uhr

Hungen

16. Juni - Dorfflohmarkt in Rodheim, auf den mit Luftballons markierten Grundstücken, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

15./16. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz Schwanenwiese, von 9 bis 16.30 Uhr

Lampertheim

11./15. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

15. Juni - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Limburg

16. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

15. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

12. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niddatal

16. Juni - Dorfflohmarkt in Ilbenstadt, von 9 bis 16 Uhr

Obertshausen

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

16. Juni - Schnäppchenmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

15. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

16. Juni - Garagenflohmarkt in vielen Haushalten im Ortskern von Weckesheim, von 10 bis 18 Uhr

Reinheim

16. Juni - Frauen- & Teenager-Flohmarkt auf dem Sportgelände des FSV Spachbrücken, von 11 bis 14 Uhr

Rodenbach

16. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach v.d.H.

16. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

16. Juni - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

13. Juni - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

16. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

15. Juni - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

16. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Niedergirmes, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

12. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

16. Juni - Trödelmarkt im Ostring 2, von 8 bis 16 Uhr

16. Juni - Trödelmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen