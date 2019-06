Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Soden-Salmünster

23. Juni - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

20. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 8 bis 14 Uhr

Darmstadt

20./22. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

21. Juni - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

18. Juni - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Fernwald

20. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, von 8 bis 15 Uhr

Florstadt

20. Juni - Hofflohmarkt in der Erasmus-Alberus-Allee 3, ab 11 Uhr

Frankfurt

20. Juni - Antik-/Retro- & Trödelmarkt an der Konstablerwache, von 8 bis 18 Uhr

20. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

20. Juni - Flohmarkt auf dem Gelände der Vereinsgaststätte des Kleingartenvereins Bockenheim, Anlage 4, Am Hohen Weg, ab 11 Uhr

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

22. Juni - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

23. Juni - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

23. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

20. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 8 bis 14 Uhr

23. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

22. Juni - Hof- & Straßenflohmarkt in der Cramer-Klett-Siedlung, Gustavsburg, von 14 bis 18 Uhr

Haiger

23. Juni - Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Bahnhofstraße, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

22. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

20. Juni - Flohmarkt auf dem Vereinsgelände Gartenbau und Landwirtschaft Inheiden, von 8 bis 14 Uhr

Karben

23. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

20. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus, Heinrich-Hertz-Straße, von 9 bis 16.30 Uhr

Lampertheim

18./22. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

23. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Maintal

22. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

22. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

19. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

23. Juni - Dorfflohmarkt in Schwickartshausen, ab 10 Uhr

Oberzent

20. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, Adalbert-Stifter-Straße 2, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

22. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

22. Juni - Hofflohmärkte in den Stadtteilen Rumpenheim und Bürgel, von 11 bis 16 Uhr

23. Juni - Trödelmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

20. bis 23. Juni - Burgflohmarkt auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Petersberg

23. Juni - Flohmarkt am Justus-Liebig-Center, Pacelliallee, von 8 bis 17 Uhr

Raunheim

20. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach

22. Juni - Tag der Hofflohmärkte im Ortskern von Rosbach und Rodheim, von 10 bis 16 Uhr

Sulzbach

20. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

23. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

22./23. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz „Bachweide“, Flutgrabenstraße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

22. Juni - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

19. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

20. Juni - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen