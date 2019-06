Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Wildungen

29./30. Juni - Flohmarkt auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

29. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

30. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Egelsbach

30. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Kurt-Schumacher-Ring 4, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

28. Juni - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

26. Juni - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

27./29. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. Juni - Flohmarkt auf dem Ettinghausenplatz Höchst, von 9 bis 13 Uhr

29. Juni - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

29. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Waldschulstraße 142, von 9 bis 16 Uhr

30. Juni - Floh- und Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

30. Juni - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Gießen

30. Juni - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Pistorstraße, von 8 bis 15 Uhr

Hanau

29. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hattersheim

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Höchst im Odenwald

30. Juni - Flohmarkt auf dem Montmelianer Platz, von 8 bis 17 Uhr

Karben

30. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

29. Juni - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Lampertheim

25./29. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

30. Juni - Flohmarkt, Am Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

29. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

29. Juni - Trödelmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 8 bis 14 Uhr

30. Juni - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerhaus Mörfelden, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Mühlheim

26. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

30. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse 1, von 8 bis 14 Uhr

Offenbach

29. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodgau

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weiskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

27. Juni - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

30. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Herrenwaldstraße 6a, von 8 bis 15 Uhr

Wald-Michelbach

30. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

29. Juni - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

30. Juni - Antik- und Raritätenmarkt, Festplatz Finsterloh, Frankfurter Straße 111, von 7 bis 14 Uhr

30. Juni - Flohmarkt am Baumarkt, Dillfeld 21, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

26. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

30. Juni - Trödelmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de