Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

4. August - Trödelmarkt am Möbelhaus, Industriestraße 2, Dortelweil, von 8 bis 16 Uhr

Bad Wildungen

3./4. August - Flohmarkt auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Bürstadt

4. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Die Lächner 6-8, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

3. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

4. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

2. August - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

4. August - Flohmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

30. Juli/4. August - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Flörsheim

3. August - Floh- & Raritätenmarkt im evangelischen Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Florstadt

4. August - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

1./3. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

3. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

3. August - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

3. August - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

4. August - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gelnhausen

4. August - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

4. August - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Griesheim (bei Darmstadt)

4. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

4. August - Flohmarkt in der Helvetiastraße 1-8, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

3. August - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

4. August - Floh- & Trödelmarkt in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

3. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

3./4. August - Flohmarkt in der Tiefgarage Brückenhof, jeweils von 8.30 bis 17 Uhr

Lampertheim

30. Juli/3. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

4. August - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Maintal

3. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

31. Juli - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

3. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

4. August - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

3. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

4. August - Dorfflohmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

1. August - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

3. August - Flohmarkt auf der Mainpromenade, von 10 bis 15 Uhr

Tann/Rhön

3./4. August - Antik- & Trödelmarkt in der Halle, Am Galgenberg 4, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Usingen

3. August - Privater Hallenflohmarkt in der Weilburger Straße 22, von 10 bis 14 Uhr

Wanfried

4. August - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der B250, von 8 bis 16 Uhr

Weilburg

3./4. August - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

3. August - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

4. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

31. Juli - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen