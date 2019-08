Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

17./18. August - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bad Nauheim

18. August - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

18. August - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

17./18. August - Flohmarkt im Pfarrzentrum St. Nikolaus, jeweils von 14 bis 19 Uhr

Bensheim

18. August - Kunstmarkt in der Märkerwaldstraße 167-169, Gronau, von 12 bis 18 Uhr

Butzbach

18. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

17. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

18. August - Flohmarkt am Gartencenter, Albert-Einstein-Straße 1, von 8 bis 15 Uhr

Echzell

18. August - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Erbach

18. August - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

16. August - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

13. August - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt am Main

17. August - Straßen- & Garagenflohmarkt in der Tarnowitzer und in der Kattowitzer Straße, ab 9 Uhr

15./17. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

17./18. August - Fisch- & Wasserpflanzenbörse in der Kilianstädter Straße, am Wasserturm, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

17./18. August - Garagenflohmarkt in der Blankenheimer Straße 28, Schwanheim, jeweils von 10 bis 18 Uhr

17. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

17. August - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

18. August - Benefiz-Bücherflohmarkt in der Leipziger Straße 91, Bockenheim, von 13 bis 16 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

18. August - Gartenflohmarkt in der Albert-Schweitzer-Siedlung, Eschersheim, von 10 bis 16 Uhr

18. August - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

18. August - Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

18. August - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 16 Uhr

Fulda

17./18. August - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, Wolf-Hirth-Straße, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Grävenwiesbach

17./18. August - Haus- & Hofflohmarkt in der Lindenstraße 11, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Groß-Gerau

17. August - Nachbarschaftsflohmarkt im Bäumeviertel, Wallerstädten, von 10 bis 16 Uhr

Haiger

18. August - Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Bahnhofstraße, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

17. August - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hattersheim

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

17. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

18. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Konrad-Adenauer-Straße 70, von 8 bis 15 Uhr

Kronberg

18. August - Frauenflohmarkt in der Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Lampertheim

13./17. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

17. August - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Langenselbold

18. August - Flohmarkt am Möbelhaus, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Limburg

18. August - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

17. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

17. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

17. August - Straßenflohmarkt auf dem Georg-Voigt-Straße, von 10 bis 17 Uhr

Mühlheim

14. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Obertshausen

17. August - Hausflohmarkt wegen Haushaltsauflösung in der Rot-Kreuz-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

17. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

17. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

18. August - Höfe-Flohmarkt in der Altstadt Ost, von 10 bis 17 Uhr

Schwalmstadt

18. August - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

15. August - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Waldems

18. August - Höfeflohmarkt in der Nebenstraße, Bermbach, von 11 bis 17 Uhr

Wetzlar

17. August - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

18. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Naunheimer Straße 40, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

14. August - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

17./18. August - Garagen- & Scheunenflohmarkt im Röhrenweg 1a & 4, Delkenheim, jeweils von 11 bis 16 Uhr

17. August - Flohmarkt im Schlosspark Biebrich, Parkfeld, von 7 bis 14 Uhr

18. August - Trödelmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Worfelden

17. August - Flohmarkt im Bürgerhaus, von 18 bis 22 Uhr

